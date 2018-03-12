(editando) Motociclista é flagrada transportando pessoas em reboque

Motociclista é flagrada transportando pessoas em reboque irregular Crédito: Internauta

Um internauta flagrou o momento em que uma motociclista transportava pessoas em um reboque de forma irregular na Rodovia Othovarino Duarte Santos, ES 315, que liga a sede de

ao balneário de Guriri.

Além da motociclista, que calçava chinelo, e a uma pessoa na garupa havia um reboque que transportava duas pessoas com capacete.

VÍDEO

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece que o reboque é considerado veículo destinado a ser engatado atrás de um veículo automotor para aumentar a capacidade de carga. Ele deverá ser licenciado anualmente pelo órgão executivo de trânsito do Estado (Detran), ou do Distrito Federal, onde estiver registrado o veículo.

Para o transporte de pessoas existe o reboque ou semirreboque da espécie passageiros, destinado ao uso para transporte militar, de presos, recreativo e de trabalhadores. Se o reboque ou semirreboque for da espécie carga, como é o caso do exibido no vídeo, não pode transportar passageiros.

Infrações

O vídeo mostra a motociclista em desacordo com várias normas estabelecidas pelo CTB, tais como dirigir calçando chinelo, com viseira do capacete aberta e transportando pessoas na parte externa do veículo.

O artigo 235 estabelece que conduzir pessoas, animais ou carga nas partes externas do veículo, salvo casos devidamente autorizados, é considerada uma infração grave, com multa de R$ 195,23, cinco pontos na carteira e remoção do veículo.

Já artigo 244, inciso I, diz que conduzir moto sem usar capacete com viseira ou óculos e vestuário de acordo com o CONTRAN é infração gravíssima, com multa de R$ 293,47 e suspensão da CNH.

O artigo 244, inciso VI, estabelece que conduzir moto rebocando outro veículo é infração grave, com multa de R$ 195,23 e cinco pontos na carteira.