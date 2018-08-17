Eco101 vai cortar árvores para evitar atropelamento de animais na rodovia

A Reserva Biológica de Sooretama, criada em 1941, é a área protegida mais antiga do Espírito Santo e está entre as mais antigas do Brasil Crédito: Reserva Biológica de Sooretama

A Eco101 vai iniciar neste sábado (18) o corte de árvores exóticas que ficam localizadas próximas à BR-101, na região da Reserva de Sooretama, no Norte do Estado. A previsão é de que o trabalho, que será realizado por cooperados de uma comunidade quilombola, dure 30 dias. A recomendação do corte veio do Ministério Público Federal (MPF) e visa à preservação da vida animal.

De acordo com o coordenador de Sustentabilidade da Eco101, Caio Barros, a ação é necessária pois as árvores ficam às margens da rodovia, onde os animais vão se alimentar e, consequentemente, correm risco de atropelamento. É importante lembrar que as espécies exóticas não são provenientes da flora original do local, ou seja, estão fora de sua área de distribuição natural, explicou.

Ainda de acordo com Caio, todo o trecho de concessão possui Licença de Operação, e a concessionária realiza os programas ambientais exigidos pelo Ibama. Temos sempre o cuidado de adotar todas as medidas para minimizar qualquer impacto ambiental e sempre seguimos recomendações para proteger a fauna e flora local, ressaltou.

VISTORIA PRÈVIA

A Eco101 possui autorização dos órgãos fiscalizadores e do órgão ambiental responsável pela administração da unidade de conservação. Antes de iniciar o corte, biólogos vão realizar uma vistoria prévia e o eventual remanejamento da fauna caso haja algum espécime utilizando as árvores exóticas no local.

IMPACTOS

As árvores exóticas foram plantadas por pessoas da região às margens da rodovia no passado. Entretanto, a atitude levou um impacto negativo para espécies silvestres nativas, que passaram a explorar as árvores, colocando em risco a vida do animal e também do motorista que passa pelo local.

Além disso, destaca a Eco101, o corte dessas árvores não implicará a realização de plantio compensatório em outras localidades por se tratarem de espécies oriundas de outras regiões. De acordo com a legislação ambiental federal vigente, o cálculo do número de mudas a serem plantadas para fins de compensação baseia-se exclusivamente no volume de árvores nativas retiradas.

A madeira exótica retirada será doada e revertida em geração de renda para as próprias comunidades quilombolas vão auxiliar nas atividades.

PROGRAMA DE PROTEÇÃO À FAUNA

O Programa de Proteção à Fauna é realizado nos trechos administrados pela empresa e inclui ações de monitoramento, prevenção, resgate e cuidado com os animais que habitam ao redor das pistas. O programa também possibilita a adoção de ferramentas e procedimentos que reduzem os impactos oriundos do atropelamento de fauna. São diversas espécies resgatadas, sendo a maioria de mamíferos e aves.

Caio Barros ressalta que as ações são de fundamental importância, visto que o trecho administrado pela Eco101 intercepta seis unidades de conservação relevantes para a manutenção da biodiversidade local: Reserva Biológica de Sooretama; Monumento Natural Goytacazes, na cidade de Linhares; APA Estadual Mestre Álvaro, nas cidades de Serra e Cariacica; Concha DOstra, em Guarapari; Monumento Natural Frade e a Freira; em Itapemirim, e Monumento Natural Estadual Serra das Torres, no município de Mimoso do Sul.

RESGATE DE ANIMAIS

A Eco101 informa que os animais atropelados resgatados com vida são encaminhados para tratamento veterinário em clínicas parceiras especializadas em animais silvestres ou para o Projeto Cereias, localizado em Aracruz.

Os animais domésticos encontrados no trecho são encaminhados para os centros de zoonoses dos municípios. Além disso, há operações para recolhimento de cavalos e bois, que geralmente fogem das fazendas nas proximidades. Eles são encaminhados para o Rancho Bela Vista, na Serra, onde passam por exames e tratamentos, além de receberem um chip para identificação. Os animais ficam no local até sua retirada pelo tutor.

Com informações da Eco101