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Colisão frontal

Duas pessoas morrem após batida entre carro e moto em Sooretama

Dois homens que estavam em uma moto Honda Titan não resistiram aos ferimentos e morreram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2018 às 17:32

Publicado em 09 de Setembro de 2018 às 17:32

Duas pessoas morreram após uma colisão entre um veículo e uma moto em Sooretama Crédito: Internauta
Duas pessoas morreram após a moto em que elas estavam bater de frente com uma picape em Sooretama, região Norte do Estado. De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu na madrugada deste domingo (09), na estrada de acesso à localidade de Juncado, na zona rural do município.
Com o impacto, a picape Saveiro e a moto Honda Titan ficaram destruídos. Os dois ocupantes da moto, um homem identificado como Iris de Souza Almeida, de 31 anos, e outro homem, que ainda não foi identificado, não resistiram aos ferimentos e morreram no local.
> Prefeitura de Iconha decreta luto após morte de menina em acidente
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O condutor da picape, um jovem de 24 anos, teve ferimentos leves e procurou atendimento no Hospital  Rio Doce. Após receber o atendimento hospitalar, ele se apresentou na delegacia de Sooretama para prestar esclarecimentos.
A PM informou que, até o momento, não foi possível determinar qual dos condutores foi o responsável pelo acidente. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

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