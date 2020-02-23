Duas pessoas ficam feridas em acidente na BR 259, em João Neiva

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegou ao local do acidente, apenas uma das vítimas ainda aguardava atendimento. Ela foi socorrida e encaminhada para o hospital São Camilo, em Aracruz. A outra vítima, que também estava na moto, foi socorrida por populares e levada para um hospital da região. O estado de saúde delas não foi divulgado.