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Norte do ES

Duas pessoas ficam feridas em acidente na BR 259, em João Neiva

As vítimas viajavam em uma moto quando colidiram com um carro de passeio

Publicado em 23 de Fevereiro de 2020 às 17:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 fev 2020 às 17:38
Uma das vítimas foi socorrida e levada para o Hospital São Camilo, em Aracruz Crédito: Divulgação
Um acidente na BR 259, que liga as cidades de João Neiva a Colatina, deixou duas pessoas feridas no final da manhã deste domingo (23), por volta de 10h50. A colisão, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi entre um carro de passeio e uma moto.
O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegou ao local do acidente, apenas uma das vítimas ainda aguardava atendimento. Ela foi socorrida e encaminhada para o hospital São Camilo, em Aracruz. A outra vítima, que também estava na moto, foi socorrida por populares e levada para um hospital da região. O estado de saúde delas não foi divulgado.
Os passageiros do carro de passeio não sofreram ferimentos. A rodovia não precisou ser interditada.

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