Duas pessoas ficam em estado grave após acidente de moto em Pancas

De acordo com a Polícia Militar, durante o policiamento de um evento os militares foram informados que havia ocorrido um acidente com vítimas na região. A viatura se deslocou para o local e encontrou as vítimas caídas no chão. Duas ambulâncias foram acionadas, que prestaram socorro parra os feridos.

As duas vítimas foram levadas para o Hospital Municipal de Pancas para o atendimento imediato e depois foram transferidas para o Hospital Silvio Avidos, em Colatina, devido à gravidade do estado de saúde do motociclista e do garupa. Ao pesquisar no sistema, os policiais descobriram que o condutor da moto não é habilitado e que o veículo está com o licenciamento atrasado. Não há informações de como aconteceu o acidente.