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Condutor sem habilitação

Duas pessoas ficam em estado grave após acidente de moto em Pancas

As vítimas seguiam de motocicleta pela rodovia Rodolfo Haese, no distrito de Lajinha, quando se acidentaram. O condutor não é habilitado e o licenciamento da moto está atrasado, segundo a PM
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2018 às 13:41

Publicado em 01 de Outubro de 2018 às 13:41

Dois homens ficaram gravemente feridos em acidente de moto em Pancas Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Duas pessoas ficaram gravemente feridas após um acidente de moto na Rodovia Rodolfo Haese, no distrito de Lajinha, interior de Pancas, na noite deste domingo (30). Os dois homens, que não tiveram as idades informadas, foram socorridos e encaminhados para o hospital. O condutor não é habilitado e a motocicleta está com o licenciamento vencido.
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De acordo com a Polícia Militar, durante o policiamento de um evento os militares foram informados que havia ocorrido um acidente com vítimas na região. A viatura se deslocou para o local e encontrou as vítimas caídas no chão. Duas ambulâncias foram acionadas, que prestaram socorro parra os feridos.
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As duas vítimas foram levadas para o Hospital Municipal de Pancas para o atendimento imediato e depois foram transferidas para o Hospital Silvio Avidos, em Colatina, devido à gravidade do estado de saúde do motociclista e do garupa. Ao pesquisar no sistema, os policiais descobriram que o condutor da moto não é habilitado e que o veículo está com o licenciamento atrasado. Não há informações de como aconteceu o acidente.
Duas pessoas ficam em estado grave após acidente de moto em Pancas

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