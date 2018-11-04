Duas idosas morrem após carro bater em árvore no Noroeste do ES

Três pessoas estavam no veículo que bateu em uma árvore na ES 080 Crédito: Internauta

Duas senhoras morreram num acidente, na ES 080, em Águia Branca, no Noroeste do Estado, na manhã deste sábado (3). Segundo a Polícia Militar (PM), o motorista perdeu o controle do veículo, em que estavam três pessoas, e acabou batendo em uma árvore.

Duas idosas identificadas como Maria Varelina Dutra, de 60 anos, e Erli Vieira Louzada, de 81, morreram no local. Já o motorista, foi encaminhado para o Hospital Doutor Alceu Melgaço, em Barra de São Francisco.

CORPO ENCONTRADO

No mesmo município, foi encontrado o corpo de um jovem que estava desaparecido desde a última quinta-feira (01). Luis Pedro Menegussi Ângelo, de 20 anos, desapareceu após sair de um aniversário na região pilotando uma moto.

A comunidade realizou buscas para tentar encontrar o jovem e, na manhã deste sábado (3), ele foi encontrado morto num barranco às margens da ES 334. Segundo a polícia, o corpo de Luis foi encontrado pelo próprio irmão caído próximo à moto. Após investigações, a polícia concluiu que Luis foi vítima de um acidente de trânsito.