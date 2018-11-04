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Duas idosas morrem após carro bater em árvore no Noroeste do ES

Segundo a PM, o motorista do veículo em que elas estavam perdeu o controle do veículo. Além disso, o corpo de um jovem desaparecido foi encontrado no mesmo município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2018 às 21:23

Publicado em 03 de Novembro de 2018 às 21:23

Três pessoas estavam no veículo que bateu em uma árvore na ES 080 Crédito: Internauta
Duas senhoras morreram num acidente, na ES 080, em Águia Branca, no Noroeste do Estado, na manhã deste sábado (3). Segundo a Polícia Militar (PM), o motorista perdeu o controle do veículo, em que estavam três pessoas, e acabou batendo em uma árvore.
Duas idosas identificadas como Maria Varelina Dutra, de 60 anos, e Erli Vieira Louzada, de 81, morreram no local. Já o motorista, foi encaminhado para o Hospital Doutor Alceu Melgaço, em Barra de São Francisco.
CORPO ENCONTRADO
No mesmo município, foi encontrado o corpo de um jovem que estava desaparecido desde a última quinta-feira (01). Luis Pedro Menegussi Ângelo, de 20 anos, desapareceu após sair de um aniversário na região pilotando uma moto.
A comunidade realizou buscas para tentar encontrar o jovem e, na manhã deste sábado (3), ele foi encontrado morto num barranco às margens da ES 334. Segundo a polícia, o corpo de Luis foi encontrado pelo próprio irmão caído próximo à moto. Após investigações, a polícia concluiu que Luis foi vítima de um acidente de trânsito.
* Com informações da TV Gazeta Noroeste

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