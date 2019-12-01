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Mortes no trânsito

Dois motociclistas morrem em grave acidente em rodovia no interior do ES

Uma das vítimas chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2019 às 18:28

Publicado em 01 de Dezembro de 2019 às 18:28

Motociclistas morrem em acidente grave no Noroeste do ES Crédito: Internauta
O primeiro dia do mês começou com registro de mortes no trânsito na região Noroeste do Estado. Dois motociclistas morreram em um acidente na Rodovia do Café, que liga a cidade de Nova Venécia a São Gabriel da Palha na tarde deste domingo (1º).
De acordo com a Polícia Militar,  o acidente envolveu duas motos que colidiram frontalmente deixando os  condutores gravemente feridos. Uma das vítimas morreu na hora e a outra foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e também morreu. Os condutores foram identificados como Eleandro Gomes da Silva e José Carlos Bispo dos Santos.
Equipes da Polícia Militar e da perícia da Polícia Civil estão no local. Os corpos serão encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. 

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