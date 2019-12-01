Dois motociclistas morrem em grave acidente em rodovia no interior do ES

O primeiro dia do mês começou com registro de mortes no trânsito na região Noroeste do Estado. Dois motociclistas morreram em um acidente na Rodovia do Café, que liga a cidade de Nova Venécia a São Gabriel da Palha na tarde deste domingo (1º).
De acordo com a Polícia Militar, o acidente envolveu duas motos que colidiram frontalmente deixando os condutores gravemente feridos. Uma das vítimas morreu na hora e a outra foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e também morreu. Os condutores foram identificados como Eleandro Gomes da Silva e José Carlos Bispo dos Santos.
Equipes da Polícia Militar e da perícia da Polícia Civil estão no local. Os corpos serão encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.