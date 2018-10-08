Dois homens são assassinados em porta de bar em São Mateus

Dois homens foram assassinados e outro foi baleado em um bar em, região Norte do Estado. De acordo com a Polícia Militar (PM), dois homens armados que estavam em uma moto chegaram em um bar atirando, por volta de 15h30 deste domingo (07), na localidade de Nova Aimorés, conhecida como quilômetro 35, que liga São Mateus a Nova Venécia.