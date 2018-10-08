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homicídio

Dois homens são assassinados em porta de bar em São Mateus

Um terceiro homem que estava no estabelecimento também foi baleado; ele foi encaminhado a um hospital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2018 às 23:33

Publicado em 07 de Outubro de 2018 às 23:33

Crédito: Internauta
Dois homens foram assassinados e outro foi baleado em um bar em São Mateus, região Norte do Estado. De acordo com a Polícia Militar (PM), dois homens armados que estavam em uma moto chegaram em um bar atirando, por volta de 15h30 deste domingo (07), na localidade de Nova Aimorés, conhecida como quilômetro 35, que liga São Mateus a Nova Venécia.
Dois homens, identificados como M. Paulino, 29 anos e M.S.R de Faria, que estavam sentados do lado de fora do estabelecimento não resistiram aos disparos e morreram no local.
Um outro homem que também estava no bar, identificado com as iniciais C.S.Cruz, de 57 anos, foi baleado na perna. A vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital Roberto Silvares.
A assessoria da Polícia Civil informou que a Polícia Civil de São Mateus não foi acionada para atender a ocorrência.

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