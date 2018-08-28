Dois dias após acidente com mortes, motorista vai à delegacia no ES

Duas pessoas morreram e três ficaram feridas após o acidente na ES 320 Crédito: Internauta/Yuri Marcones

acidente na ES 320, em Barra de São Francisco, em que duas pessoas morreram e três ficaram feridas, foi à delegacia na tarde desta segunda-feira (27), de acordo com a Polícia Civil. O motorista da caminhonete S10 que se envolveu em um grave, foi à delegacia na tarde desta segunda-feira (27), de acordo com a Polícia Civil.

Uma caminhonete modelo S10 de cor branca, que seguia em direção a Ecoporanga, e um veículo modelo Gol G4 que seguia em direção a Barra de São Francisco bateram de frente após uma curva. Os carros rodaram na pista e foram parar às margens da rodovia.

Segundo informações do delegado Leonardo Carvalho Ferraz Amorim, que é titular da Delegacia de Ecoporanga e está como substituto na delegacia de Barra de São Francisco, o comerciante, de 23 anos, que dirigia a caminhonete, se apresentou à polícia, acompanhado de advogados.

"No dia do acidente, ele não foi encontrado. Ele disse que dirigia a caminhonete e estava com um amigo no carona. Os dois tiveram ferimentos leves, mas, de acordo com o comerciante, ficaram com medo de permanecer no local e serem agredidos. O comerciante informou que não havia ingerido bebida alcoólica e retornava para casa, em Ecoporanga, quando houve uma colisão lateral dos carros em cima da faixa", disse.

O delegado informou que o resultado da perícia que irá ajudar a esclarecer as causas do acidente deve sair ainda esta semana. Após ser ouvido, o comerciante foi liberado.

"Estamos em diligência nas investigações e vamos aguardar o resultado da perícia, que deve sair ainda esta semana, para determinar as causas desse acidente", disse.

O passageiro da caminhonete já foi identificado e também será chamado para depor.

VÍTIMAS

As cinco vítimas do acidente estavam no veículo Gol. Todos seguiam para ajudar nos preparativos da festa de aniversário de uma parente em Barra de São Francisco. Eles saíram da comunidade de Conceição do 15, mais conhecido como Cascudo, em Vila Pavão.

O motorista do veículo identificado como Ronaldo Adriano dos Santos, de 35 anos, morreu no local após o acidente. Ele dirigia o carro do amigo Abnel Souza, que estava no carona e foi socorrido por populares para o Hospital Dr. Alceu Melgaço, onde permanece internado em estado estável.

As outras três vítimas, uma mãe e dois filhos, que estavam no banco de trás do veículo, ficaram presas às ferragens, mas foram retiradas pelos bombeiros e encaminhadas para o mesmo hospital.

O menino, identificado como Italo Daniel Almeida da Silva, de 6 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Ele foi enterrado na manhã de domingo (26), no interior de Vila Pavão.

Já a irmã, identificada como Thaylla Vitória Almeida da Silva, de 8 anos, teve traumatismo craniano e múltiplas fraturas. Ela precisou foi transferida no mesmo dia, em um helicóptero da Polícia Militar, para o Hospital Infantil de Vitória.

Segundo informações da tia Julia Vitório da Silva, o estado de saúde da sobrinha ainda é grave.

Meu irmão, pai da Thaylla me ligou e informou que ainda no sábado (25), ela precisou fazer uma cirurgia na cabeça, nas pernas e no braço. O estado dela ainda é grave, pois continua em coma induzido. A partir de amanhã, os médicos disseram que vão começar a retirar as medicações aos poucos, para ver como ela vai reagir e se terá sequelas, disse.

A mãe das crianças, Neuza Almeida da Silva, está estável, mas aguarda a transferência para Vitória para fazer uma cirurgia, de acordo com a cunhada.