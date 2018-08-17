Dois acidentes interditam a BR 101 em Linhares

Uma das carretas ultrapassou o sinal e acabou colidindo com a outra em Linhares Crédito: Internauta

Dois acidentes interditaram na tarde desta sexta-feira (17), os dois sentidos do km 145 da BR 101, em

, região Norte do Estado. Ninguém ficou ferido.

De acordo com a Eco101, concessionária que administra a rodovia, primeiro houve uma colisão entre duas carretas no cruzamento do trecho. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que um dos veículos teria avançado o sinal vermelho e causado o acidente, por volta de 15h50.

Logo em seguida, também por volta de 15h50, houve um engavetamento entre uma carreta e dois veículos de passeio no sentido sul da rodovia. A PRF informou que o motorista da carreta deu ré e acabou imprensando os carros.

Ninguém ficou ferido, mas o trânsito está interditado nos sentidos norte e sul no km 145, devido a acidente.

A Eco101 informou que o guincho da concessionária está no local para retirada dos veículos.

O tráfego segue desviado para as pistas marginais.