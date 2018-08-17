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Dois acidentes interditam a BR 101 em Linhares

O tráfego segue desviado para as pistas marginais

Publicado em 17 de Agosto de 2018 às 20:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2018 às 20:02
Uma das carretas ultrapassou o sinal e acabou colidindo com a outra em Linhares Crédito: Internauta
Dois acidentes interditaram na tarde desta sexta-feira (17), os dois sentidos do km 145 da BR 101, em
Linhares
, região Norte do Estado. Ninguém ficou ferido.
De acordo com a Eco101, concessionária que administra a rodovia, primeiro houve uma colisão entre duas carretas no cruzamento do trecho. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que um dos veículos teria avançado o sinal vermelho e causado o acidente, por volta de 15h50.
Logo em seguida, também por volta de 15h50, houve um engavetamento entre uma carreta e dois veículos de passeio no sentido sul da rodovia. A PRF informou que o motorista da carreta deu ré e acabou imprensando os carros.
Ninguém ficou ferido, mas o trânsito está interditado nos sentidos norte e sul no km 145, devido a acidente.
A Eco101 informou que o guincho da concessionária está no local para retirada dos veículos.
O tráfego segue desviado para as pistas marginais.
 

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