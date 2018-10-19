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Trânsito

DNIT acaba com pare e siga na BR 259, mas obras continuam

O Dnit encerrou o pare e siga na tarde de quinta-feira (18), depois de uma visita ao local.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2018 às 13:16

Publicado em 19 de Outubro de 2018 às 13:16

Obras no trecho da BR 259 em Colatina Crédito: Brunela Alves
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Trasporte (Dnit) encerrou o pare e siga e liberou o trânsito no quilômetro 79 da BR 259, em Colatina, região Noroeste do Estado. 
A liberação aconteceu após sete meses de interdição para obras no local. Desde o deslizamento das rochas na rodovia, no dia 6 de fevereiro, a BR 259, o trânsito no local chegou a ficar completamente interditado por 26 dias.
O Dnit encerrou o pare e siga na tarde de quinta-feira (18), depois de uma visita ao local. De acordo com o engenheiro da obra Renato Prandina, a passagem do carro não atrapalha o andamento das obras e não ameça a segurança dos trabalhadores.
Os quebra molas e a sinalização com cones, de acordo com o DNIT serão mantidos para alertar os motoristas, já que as obras que estão na fase de finalização e acabamento continuam e tem a previsão de terminar no final do mês de novembro deste ano.
A previsão inicial do órgão era de concluir as obras em agosto deste ano, mas o DNIT adiou o prazo para novembro, alegando a necessidade de complementos estruturais no projeto inicial. Ao todo, R$ 6 milhões estão sendo gastos para a realização das obras.
DNIT acaba com pare e siga na BR 259, mas obras continuam

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