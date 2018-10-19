DNIT acaba com pare e siga na BR 259, mas obras continuam

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Trasporte (Dnit) encerrou o pare e siga e liberou o trânsito no quilômetro 79 da BR 259, em, região Noroeste do Estado.

A liberação aconteceu apóspara obras no local. Desde o deslizamento das rochas na rodovia, no dia 6 de fevereiro, a BR 259, o trânsito no local chegou a ficar completamente interditado por 26 dias.

O Dnit encerrou o pare e siga na tarde de quinta-feira (18), depois de uma visita ao local. De acordo com o engenheiro da obra Renato Prandina, a passagem do carro não atrapalha o andamento das obras e não ameça a segurança dos trabalhadores.

Os quebra molas e a sinalização com cones, de acordo com o DNIT serão mantidos para alertar os motoristas, já que as obras que estão na fase de finalização e acabamento continuam e tem a previsão de terminar no final do mês de novembro deste ano.