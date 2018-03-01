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susto

Dispositivo usado em detonação apita e provoca susto na BR 259

O dispositivo só foi descoberto quando foi acionado acidentalmente nesta quarta, enquanto uma máquina fazia a remoção das pedras menores para a limpeza da pista

Publicado em 28 de Fevereiro de 2018 às 21:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2018 às 21:58
Máquinas retiravam as pedras menores quando dispositivo foi acionado Crédito: Internauta
Trabalhadores que atuam na obras da BR 259, interditada desde o dia 6 de fevereiro, após o deslizamento de rochas no distrito de Itapina, em Colatina, levaram um susto na tarde desta quarta-feira (28).
Um dos acionadores utilizados na detonação da rocha de 1.350 toneladas, que interdita a rodovia não havia sido utilizado, mas ninguém sabia. O dispositivo ficou intacto e só foi descoberto quando foi acionado acidentalmente nesta quarta, enquanto uma máquina fazia a remoção das pedras menores para a limpeza da pista. 
Apesar do susto, ninguém ficou ferido e não houve danos. O administrador da empresa Triest, Henrique Cesar Mardones, responsável pelo produto
pyroblast
utilizado na fragmentação da rocha, informou que houve uma pequena falha na operação. "Uma cápsula do produto colocado entre a rocha para emitir ondas de choque e desfragmentar a rocha em pedaços menores ficou desconectada dos fios do cabo de segurança. Ela foi descoberta após uma escavadeira amassá-la e emitiu apenas um disparo sonoro, visto que o material não é explosivo. Por isso, não causou dano algum", explicou.
Sobre a liberação da rodovia, a previsão do Dnit é que meia pista seja liberada na próxima semana, no sistema pare e siga para veículos leves e de urgência. 
Com informação de Gabriela Fardin da TV Gazeta Noroeste

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