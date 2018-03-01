Dispositivo usado em detonação apita e provoca susto na BR 259

Máquinas retiravam as pedras menores quando dispositivo foi acionado Crédito: Internauta

Trabalhadores que atuam na obras da BR 259, interditada desde o dia 6 de fevereiro, após o deslizamento de rochas no distrito de Itapina, em Colatina, levaram um susto na tarde desta quarta-feira (28).

detonação da rocha de 1.350 toneladas, que interdita a rodovia não havia sido utilizado, mas ninguém sabia. O dispositivo ficou intacto e só foi descoberto quando foi acionado acidentalmente nesta quarta, enquanto uma máquina fazia a remoção das pedras menores para a limpeza da pista. Um dos acionadores utilizados na, que interdita a rodovia não havia sido utilizado, mas ninguém sabia. O dispositivo ficou intacto e só foi descoberto quando foi acionado acidentalmente nesta quarta, enquanto uma máquina fazia a remoção das pedras menores para a limpeza da pista.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido e não houve danos. O administrador da empresa Triest, Henrique Cesar Mardones, responsável pelo produto

pyroblast

utilizado na fragmentação da rocha, informou que houve uma pequena falha na operação. "Uma cápsula do produto colocado entre a rocha para emitir ondas de choque e desfragmentar a rocha em pedaços menores ficou desconectada dos fios do cabo de segurança. Ela foi descoberta após uma escavadeira amassá-la e emitiu apenas um disparo sonoro, visto que o material não é explosivo. Por isso, não causou dano algum", explicou.

Sobre a liberação da rodovia, a previsão do Dnit é que meia pista seja liberada na próxima semana, no sistema pare e siga para veículos leves e de urgência.