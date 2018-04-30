Diretor da Batista desconhece igreja do pastor George em Linhares

Culto realizado no dia seguinte à morte dos irmãos em Linhares Crédito: Reprodução/Facebook

mortos no incêndio em Linhares, faz parte. O Espírito Santo tem 660 igrejas Batistas cadastradas à Convenção Batista Brasileira, mas nenhuma destas é a Igreja Batista Vida e Paz, da qual o pastor George Alves, pai de Joaquim, 3 anos, e padrasto de Kauã, 6 anos,, faz parte.

A informação foi dada pelo pastor e diretor-geral das Igrejas Batistas do Estado do Espírito Santo, Diego Bravim, que disse ainda que não tem conhecimento de outra igreja com este nome no Estado. Bravim explica que a utilização do nome "Batista" por parte da igreja Batista Vida e Paz do pastor George Alves não pode ser proibida pela entidade, mas garante que não há nenhum tipo de ligação entre as igrejas.

"A marca (Batista) não é patenteada, então qualquer pessoa pode usar, como Assembleia de Deus, Comunidade Zona Sul, Batista, Betel. Mas nem todas, por carregarem o nome Batista, são filiadas propriamente a uma igreja Batista. E aí você não tem esse controle, de vetar qualquer tipo de uso do nome ou da marca porque ela não é patenteada, não é exclusiva. Só temos que deixar claro que essa igreja em Linhares do pastor George não faz parte da nossa convenção", explica.

Segundo o diretor-geral das igrejas Batistas do Estado, para ser um pastor especificamente da Batista, a pessoa precisa passar por um curso de quatro anos e após sua formação passar ainda por uma espécie de teste diante de uma comissão e só depois de ser aprovado neste conselho é que o candidato receberá tal denominação.

"Para se tornar pastor, a pessoa precisa estudar em um seminário filiado à nossa convenção. O seminário geralmente é um curso de quatro anos, da mesma forma que se faz uma faculdade. São quatro anos de teologia, de estágio obrigatório, com matérias voltadas para religião, também sobre a teologia e a história da igreja, dos batistas. Após estes quatro anos de formação, o candidato ao ministério pastoral precisará passar por um concílio. O concílio é uma sabatina onde os pastores filiados à Ordem dos Pastores Batistas do Brasil serão aqueles que vão sabatinar o candidato. Se aprovado for, o candidato então se tornará pastor, ordenado pela igreja", reforça Bravim.

Nem toda igreja, porém, tem a mesma exigência de formação de pastores como a igreja Batista. Cada uma tem um protocolo a seguir.

"Eu não posso falar de outras igrejas porque não tenho conhecimento específico para falar além da igreja Batista à qual faço parte, mas fazendo uma analogia ao passado, resgatando algumas questões bíblicas, o pastor ele existe para ser uma ferramenta e não para ser um líder superior melhor do que ninguém. Ele é uma ferramenta para equiparar o ministério da igreja. E biblicamente quem levanta o pastor é Deus e a igreja confirma. Só que ao passar do tempo, de apóstolos e Jesus no passado, a sociedade mudou, evoluiu e para que o obreiro seja preparado, na Batista, ele precisa passar por todas essas etapas que citei."

O pastor Diego disse ainda que está, junto do conselho jurídico da Igreja Batista, preparando uma nota de esclarecimento para que fique claro que não há ligação entre a Igreja Batista e a Igreja Batista Vida e Paz do pastor George Alves.

"Nós já estamos preparando esta nota e vamos divulgar ainda esta semana para que nossa igreja mostre formalmente que não há nenhuma relação da nossa igreja com esta igreja de Linhares. Gostaria de reforçar ainda que somos 81 mil batistas espalhados nos 78 municípios do Espírito Santo. Temos 660 igrejas aqui, todas elas registradas e cadastradas à Convenção, e temos o controle de todas elas. São, aproximadamente, 800 pastores filiados à Ordem de Pastores", detalha o diretor-geral das Igrejas Batistas do Estado do Espírito Santo, Diego Bravim.







