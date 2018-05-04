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Tragédia em Linhares

Defesa do pastor George quer perícia particular na casa da família

Advogada vai pedir autorização da Polícia Civil para que peritos contratados pela defesa possam entrar na casa

Publicado em 04 de Maio de 2018 às 13:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2018 às 13:22
Defesa do pastor George quer autorização para realizar uma perícia particular na casa Crédito: Brunela Alves
Uma advogada que faz parte da defesa do pastor George Alves afirmou, por telefone, à reportagem do Gazeta Online, na manhã desta sexta-feira (04), que vai pedir autorização da Polícia Civil para que uma perícia particular seja realizada na casa onde os irmãos Kauã, 6 anos, e Joaquim, 3, morreram carbonizados em um incêndio.
A intenção da defesa do pastor é fazer o pedido ainda na manhã desta sexta.
DELEGADO SE REÚNE COM PERITOS E BOMBEIROS
O delegado Romel Pio de Abreu Júnior, responsável pela investigação da tragédia em Linhares faz uma reunião na manhã desta sexta-feira (04) na 16ª Delegacia Regional de Linhares com peritos da Polícia Civil e militares do Corpo de Bombeiros que trabalharam na coleta de provas na casa onde aconteceu a tragédia no Centro de Linhares.
O comandante do Corpo de Bombeiros de Linhares, coronel Ferrari, chegou por volta de 9h30 acompanhado de outro bombeiro.
A informação obtida pela reportagem do Gazeta Online é de que a reunião vai discutir o trabalho da perícia e o que foi obtido por ela até o momento.

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