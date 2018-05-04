Defesa do pastor George quer perícia particular na casa da família

Uma advogada que faz parte da defesa do pastor George Alves afirmou, por telefone, à reportagem do Gazeta Online, na manhã desta sexta-feira (04), que vai pedir autorização da Polícia Civil para que uma perícia particular seja realizada na casa onde os irmãos Kauã, 6 anos, e Joaquim, 3, morreram carbonizados em um incêndio.
A intenção da defesa do pastor é fazer o pedido ainda na manhã desta sexta.
DELEGADO SE REÚNE COM PERITOS E BOMBEIROS
O delegado Romel Pio de Abreu Júnior, responsável pela investigação da tragédia em Linhares faz uma reunião na manhã desta sexta-feira (04) na 16ª Delegacia Regional de Linhares com peritos da Polícia Civil e militares do Corpo de Bombeiros que trabalharam na coleta de provas na casa onde aconteceu a tragédia no Centro de Linhares.
O comandante do Corpo de Bombeiros de Linhares, coronel Ferrari, chegou por volta de 9h30 acompanhado de outro bombeiro.
A informação obtida pela reportagem do Gazeta Online é de que a reunião vai discutir o trabalho da perícia e o que foi obtido por ela até o momento.