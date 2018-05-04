Defesa do pastor George quer perícia particular na casa da família

Defesa do pastor George quer autorização para realizar uma perícia particular na casa Crédito: Brunela Alves

Uma advogada que faz parte da defesa do pastor George Alves afirmou, por telefone, à reportagem do Gazeta Online, na manhã desta sexta-feira (04), que vai pedir autorização da Polícia Civil para que uma perícia particular seja realizada na casa onde os irmãos Kauã, 6 anos, e Joaquim, 3, morreram carbonizados em um incêndio.

A intenção da defesa do pastor é fazer o pedido ainda na manhã desta sexta.

DELEGADO SE REÚNE COM PERITOS E BOMBEIROS

O delegado Romel Pio de Abreu Júnior, responsável pela investigação da tragédia em Linhares faz uma reunião na manhã desta sexta-feira (04) na 16ª Delegacia Regional de Linhares com peritos da Polícia Civil e militares do Corpo de Bombeiros que trabalharam na coleta de provas na casa onde aconteceu a tragédia no Centro de Linhares.

O comandante do Corpo de Bombeiros de Linhares, coronel Ferrari, chegou por volta de 9h30 acompanhado de outro bombeiro.