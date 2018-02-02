Defesa Civil registra 100 mm de chuva em Rio Bananal

A chuva que atingiu o município de Rio Bananal, Norte do Estado, na noite desta quinta-feira (1º), fez o rio que corta a cidade (Rio Bananal) subir. No bairro Santo Antônio, a água quase atingiu a ponte.
De acordo com o coordenador da Defesa Civil do município, Ricardo Endringer, choveu mais de 100 milímetros nas cabeceiras do Rio Bananal e dos afluentes Iriritimirim e Panorama. Mas a situação não é alarmante. Segundo ele, a água já baixou pelo menos 1,5 metro e a tendência é continuar diminuindo.
Sobre o bairro Santo Antônio, Endringer disse que é o lugar onde o rio enche mais rápido porque a região é baixa. Em caso de emergência, o morador pode ligar para a Defesa Civil. Os telefones são: (27) 3265-2920; 99828-2172; e 99849-6656.