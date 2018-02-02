Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Rio subiu

Defesa Civil registra 100 mm de chuva em Rio Bananal

De acordo com a Defesa Civil, a situação não é alarmante
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 fev 2018 às 20:51

Publicado em 02 de Fevereiro de 2018 às 20:51

A chuva que atingiu o município de Rio Bananal, Norte do Estado, na noite desta quinta-feira (1º), fez o rio que corta a cidade (Rio Bananal) subir. No bairro Santo Antônio, a água quase atingiu a ponte.
De acordo com o coordenador da Defesa Civil do município, Ricardo Endringer, choveu mais de 100 milímetros nas cabeceiras do Rio Bananal e dos afluentes Iriritimirim e Panorama. Mas a situação não é alarmante. Segundo ele, a água já baixou pelo menos 1,5 metro e a tendência é continuar diminuindo.
Sobre o bairro Santo Antônio, Endringer disse que é o lugar onde o rio enche mais rápido porque a região é baixa. Em caso de emergência, o morador pode ligar para a Defesa Civil. Os telefones são: (27) 3265-2920; 99828-2172; e 99849-6656.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados