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Insegurança

Criminosos usam caminhão para furtar gado em Nova Venécia

O veículo tinha restrição de roubo; até esta quarta-feira (12), nenhum suspeito foi detido

Publicado em 12 de Fevereiro de 2020 às 22:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 fev 2020 às 22:04
Viaturas da Polícia Civil Crédito: Carlos Alberto Silva
A Polícia Civil está investigando um registro de furto em uma propriedade localizada no município de Nova Venécia, na Região Noroeste do Espírito Santo. Segundo a ocorrência, os criminosos levaram vários gados em um caminhão que também tinha restrição de roubo.
O veículo, de acordo com informações da Polícia Civil, foi recuperado nesta terça-feira (11), na cidade de Carlos Chagas, em Minas Gerais. No entanto, os animais não foram localizados. Até as 12h desta quarta-feira (12), nenhum suspeito foi detido.
De acordo com a delegacia que investiga o caso, outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.

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A população pode contribuir com as investigações fornecendo informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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