Criminosos usam caminhão para furtar gado em Nova Venécia

Viaturas da Polícia Civil Crédito: Carlos Alberto Silva

A Polícia Civil está investigando um registro de furto em uma propriedade localizada no município de Nova Venécia , na Região Noroeste do Espírito Santo. Segundo a ocorrência, os criminosos levaram vários gados em um caminhão que também tinha restrição de roubo.

O veículo, de acordo com informações da Polícia Civil, foi recuperado nesta terça-feira (11), na cidade de Carlos Chagas, em Minas Gerais. No entanto, os animais não foram localizados. Até as 12h desta quarta-feira (12), nenhum suspeito foi detido.

De acordo com a delegacia que investiga o caso, outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.