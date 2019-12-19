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Insegurança

Criminosos invadem loja e roubam equipamentos eletrônicos em São Mateus

O roubo aconteceu durante a madrugada e durou poucos minutos; Câmeras de segurança registraram a ação; veja vídeo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2019 às 17:14

Publicado em 19 de Dezembro de 2019 às 17:14

As câmeras de monitoramento de um estabelecimento comercial localizado no balneário de Guriri, em São Mateus, flagraram a ação de criminosos na madrugada de quarta-feira (18). O roubo aconteceu pouco depois das 4h20.
A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência. Segundo a proprietária, foram levados um notebook, uma impressora, uma televisão, dois celulares e cerca de R$ 1,5 mil em dinheiro.
As imagens mostram como os criminosos agiram. Primeiro é possível ver um carro preto dando ré e quebrando a porta de vidro do estabelecimento. Na sequência, três homens entram na loja e começam a recolher vários produtos. Toda a ação durou poucos minutos.

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Os militares realizaram buscas nas região, mas nenhum suspeito foi preso. Em nota, a Polícia Civil informou que investiga todos os casos formalizados nas delegacias, e orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência em qualquer delegacia, munidas de todo material que comprove o crime e que auxilie a polícia no trabalho de investigação.
A Polícia conta com a colaboração da população e qualquer contribuição para identificação de suspeitos pode ser feita por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas.
Criminosos invadem loja e roubam equipamentos eletrônicos em São Mateus Crédito: Reprodução/Videomonitoramento

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