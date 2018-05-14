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Linhares

Criminosos arrombam prédio e levam bicicleta avaliada em R$ 10 mil

No momento do crime, nenhum morador estava no local

Publicado em 14 de Maio de 2018 às 15:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2018 às 15:32
Delegacia Regional de Linhares Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Criminosos aproveitaram o momento em que não havia moradores para invadir um prédio residencial no bairro Três Barras, em Linhares, Norte do Estado. Eles arrombaram quatro dos sete apartamentos e levaram uma bicicleta avaliada em R$ 10 mil.
O fato aconteceu por volta do meio-dia deste domingo (13). Dois moradores registraram o furto na 16ª Delegacia Regional de Linhares. De um apartamento, foram levados dois relógios e a bicicleta. Do outro, um aparelho de TV, um notebook e cópias de documentos pessoais.
A esposa de uma das vítimas disse que tinha observado pessoas estranhas perto do prédio. O caso é investigado pela Polícia Civil.
Os criminosos teriam entrado pelo portão da frente. No momento, os donos não estavam no local. Imagens de câmeras de segurança do prédio foram entregues à polícia, que esteve no local mais cedo e serão examinadas para identificar os autores do crime. (Com informações da TV Gazeta Norte)

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