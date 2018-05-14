Criminosos arrombam prédio e levam bicicleta avaliada em R$ 10 mil

Delegacia Regional de Linhares Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Criminosos aproveitaram o momento em que não havia moradores para invadir um prédio residencial no bairro Três Barras, em Linhares, Norte do Estado. Eles arrombaram quatro dos sete apartamentos e levaram uma bicicleta avaliada em R$ 10 mil.

O fato aconteceu por volta do meio-dia deste domingo (13). Dois moradores registraram o furto na 16ª Delegacia Regional de Linhares. De um apartamento, foram levados dois relógios e a bicicleta. Do outro, um aparelho de TV, um notebook e cópias de documentos pessoais.

A esposa de uma das vítimas disse que tinha observado pessoas estranhas perto do prédio. O caso é investigado pela Polícia Civil.