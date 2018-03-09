Correios de Sooretama é assaltado pela segunda vez em cinco meses

A agência dos Correios em Sooretama , região Norte do Estado, foi assaltada pela segunda vez em cinco meses e precisou ser fechada temporariamente. O último assalto aconteceu na manhã de quinta-feira (08).

De acordo com a Polícia Militar, quatro criminosos entraram na agência localizada no Centro da Cidade e anunciaram o assalto.

Uma testemunha disse em depoimento que dois elementos estavam armados com pistolas. Uma dupla foi até o cofre, enquanto os outros dois criminosos ficaram na entrada rendendo as pessoas que chegavam.

Os criminosos fugiram do local levando uma quantia não informada e o HD que armazenava as imagens do circuito de segurança da agência.

Por meio de nota, a assessoria dos Correios informou que o assalto aconteceu por volta das 10h e a Polícia Federal foi acionada e já investiga o caso.

Por conta da política de segurança da empresa e para não atrapalhar o andamento das investigações, detalhes sobre a ação não foram fornecidos.

A área de segurança dos Correios e a Polícia Federal ainda não liberaram o retorno das atividades da agência, que deverá permanecer fechada na segunda-feira, dia 12.

Outro assalto

No dia 4 de outubro do ano passado, três bandidos armados entraram na mesma agência do Centro, anunciaram o assalto e renderam os funcionários da agência.

Na época, um dos criminosos chegou a pedir para que um funcionário retirasse a camisa para que ele a vestisse. Disfarçado, ele ficou na porta da agência rendendo os clientes que chegavam. Os suspeitos fugiram roubando o dinheiro do caixa, algumas encomendas e o sistema de videomonitoramento da agência.

A agência chegou a ficar fechada para investigação da Polícia Federal.