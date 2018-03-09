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Correios de Sooretama é assaltado pela segunda vez em cinco meses

A agência deverá permanecer fechada até a segunda-feira (12)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2018 às 17:54

Publicado em 09 de Março de 2018 às 17:54

A agência dos Correios em Sooretama, região Norte do Estado, foi assaltada pela segunda vez em cinco meses e precisou ser fechada temporariamente. O último assalto aconteceu na manhã de quinta-feira (08).
De acordo com a Polícia Militar, quatro criminosos entraram na agência localizada no Centro da Cidade e anunciaram o assalto.
Uma testemunha disse em depoimento que dois elementos estavam armados com pistolas. Uma dupla foi até o cofre, enquanto os outros dois criminosos ficaram na entrada rendendo as pessoas que chegavam. 
Os criminosos fugiram do local levando uma quantia não informada e o HD que armazenava as imagens do circuito de segurança da agência.
Por meio de nota, a assessoria dos Correios informou que o assalto aconteceu por volta das 10h e a Polícia Federal foi acionada e já investiga o caso.
Por conta da política de segurança da empresa e para não atrapalhar o andamento das investigações, detalhes sobre a ação não foram fornecidos.
A área de segurança dos Correios e a Polícia Federal ainda não liberaram o retorno das atividades da agência, que deverá permanecer fechada na segunda-feira, dia 12.
Outro assalto
No dia 4 de outubro do ano passado, três bandidos armados entraram na mesma agência do Centro, anunciaram o assalto e renderam os funcionários da agência.
Na época, um dos criminosos chegou a pedir para que um funcionário retirasse a camisa para que ele a vestisse. Disfarçado, ele ficou na porta da agência rendendo os clientes que chegavam. Os suspeitos fugiram roubando o dinheiro do caixa, algumas encomendas e o sistema de videomonitoramento da agência. 
A agência chegou a ficar fechada para investigação da Polícia Federal.
 

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