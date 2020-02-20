Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tristeza

Corpo de jovem que se afogou em lagoa de Linhares é encontrado

A perícia da Polícia Civil foi acionada para realizar o trabalho de resgate do corpo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2020 às 13:01

Publicado em 20 de Fevereiro de 2020 às 13:01

O corpo de Alan Batista, de 18 anos, foi encontrado no final da manhã desta quinta-feira (20) Crédito: TV Gazeta Norte/Reprodução
O corpo do jovem Alan Batista, de 18 anos, foi encontrado no final da manhã desta quinta-feira (20), nas proximidades do ponto onde ele desapareceu quando tentava atravessar a nado a Lagoa do Aviso, em Linhares. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros.
Durante toda a manhã, os bombeiros realizaram buscas na água pelo jovem que desapareceu na tarde desta quarta-feira (19). Uma equipe especializada em mergulho se deslocou de Vitória para Linhares com o objetivo de ajudar nas buscas ao jovem.

Veja Também

Chefe do tráfico mandou matar casal de namorados em Vila Pavão, diz polícia

Suspeito de ameaçar ex-mulher é preso pela polícia em Linhares

A perícia da Polícia Civil foi acionada para auxiliar no resgate. O corpo do jovem será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

FAMÍLIA

O trabalho de buscas pelo jovem foi acompanhado de perto por familiares e amigos de Alan. Segundo a avó do rapaz, Beatriz Batista, o jovem estava tentando atravessar a lagoa quando desapareceu.
Um vídeo feito por um morador flagrou o momento em que o jovem tentava atravessar a lagoa. Nas imagens é possível ver o rapaz se debatendo na água por alguns instantes até que desaparece.
*Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados