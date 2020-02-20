Corpo de jovem que se afogou em lagoa de Linhares é encontrado

O corpo de Alan Batista, de 18 anos, foi encontrado no final da manhã desta quinta-feira (20) Crédito: TV Gazeta Norte/Reprodução

Durante toda a manhã, os bombeiros realizaram buscas na água pelo jovem que desapareceu na tarde desta quarta-feira (19). Uma equipe especializada em mergulho se deslocou de Vitória para Linhares com o objetivo de ajudar nas buscas ao jovem.

A perícia da Polícia Civil foi acionada para auxiliar no resgate. O corpo do jovem será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

FAMÍLIA

O trabalho de buscas pelo jovem foi acompanhado de perto por familiares e amigos de Alan. Segundo a avó do rapaz, Beatriz Batista, o jovem estava tentando atravessar a lagoa quando desapareceu.

Um vídeo feito por um morador flagrou o momento em que o jovem tentava atravessar a lagoa. Nas imagens é possível ver o rapaz se debatendo na água por alguns instantes até que desaparece.