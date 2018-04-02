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Afogamento

Corpo de jovem é encontrado às margens de lagoa em Linhares

Segundo a Polícia Militar, Kayppe Guimarães Leite, 23 anos, teria morrido afogado

Publicado em 02 de Abril de 2018 às 18:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2018 às 18:35
Corpo de jovem é encontrado em lagoa no bairro Interlagos, em Linhares Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte
O corpo de um jovem foi encontrado às margens da lagoa da Linha Verde, no bairro Interlagos, em Linhares, Norte do Estado, na tarde deste domingo (1º). Segundo a Polícia Militar, Kayppe Guimarães Leite, 23 anos, teria morrido afogado. O corpo não apresentava sinais aparentes de violência.
Populares viram o corpo boiando e acionaram o Corpo de Bombeiros. Ninguém soube dizer o que aconteceu, mas, segundo moradores do bairro, Kayppe foi visto durante a noite seguindo em direção à Linha Verde. O produtor rural Jorge Guasti disse que o rapaz estava nu.
O corpo da vítima foi retirado da água pelos bombeiros. Horas depois, a mãe de Kayppe chegou ao local amparada por amigos e identificou o filho. O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal de Colatina. (Com informações de Érika Carvalho | TV Gazeta Norte)
 

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