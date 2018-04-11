Corpo de ex-secretário assassinado é enterrado em Jaguaré

Marcos Túlio Pariz foi encontrado morto dentro da casa onde morava, no Centro de Jaguaré Crédito: Reprodução| | Facebook

Foi enterrado na manhã desta quarta-feira (11), por volta das 9 horas, no Cemitério Municipal de Jaguaré, Norte do Estado, o corpo do professor e ex-secretário de Educação do município, Marcos Túlio Pariz, 48 anos, assassinado na casa onde morava. Mais cedo, o corpo foi levado para a Igreja Católica que fica em frente à prefeitura, onde foi realizada uma missa. Além da família, estudantes e professores se despediram de Marcos.

O corpo do ex-secretário foi encontrado por parentes em um dos quartos da casa, na manhã desta terça-feira (10). Eles desconfiaram que poderia ter acontecido alguma coisa e arrombaram as portas, já que Marcos não foi trabalhar, e o carro e a moto dele não estavam na garagem. Além dos veículos, alguns eletrônicos também não estavam na residência.

No final da tarde, após uma denúncia, as polícias Civil e Militar chegaram a quatro suspeitos: Carlos Charlis, 19 anos, Gabriel Ribeiro, 18, Fabrício Silva (padrasto de Carlos Charlis), 27, e Lucas Ferreira (24). Os dois primeiros foram apontados pela polícia como executores do crime. Os outros dois, segundo a polícia, compraram os objetos roubados. Os quatro foram encaminhados para o presídio de São Mateus.

O delegado responsável pelo caso, Rafael Amaral, disse que os suspeitos confessaram o crime e disseram o que aconteceu. Um dos acusados de executar a vítima, Carlos Charlis, conhecia o professor e combinou o roubo com o outro suspeito, o Gabriel. Na casa de Marcos, eles começaram a brigar. O professor foi assassinado com golpes de martelo e facadas.