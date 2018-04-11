Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Norte do ES

Corpo de ex-secretário assassinado é enterrado em Jaguaré

Além da família, estudantes e professores se despediram de Marcos Túlio Pariz, 48 anos

Publicado em 11 de Abril de 2018 às 15:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2018 às 15:41
Marcos Túlio Pariz foi encontrado morto dentro da casa onde morava, no Centro de Jaguaré Crédito: Reprodução| | Facebook
Foi enterrado na manhã desta quarta-feira (11), por volta das 9 horas, no Cemitério Municipal de Jaguaré, Norte do Estado, o corpo do professor e ex-secretário de Educação do município, Marcos Túlio Pariz, 48 anos, assassinado na casa onde morava. Mais cedo, o corpo foi levado para a Igreja Católica que fica em frente à prefeitura, onde foi realizada uma missa. Além da família, estudantes e professores se despediram de Marcos.
O corpo do ex-secretário foi encontrado por parentes em um dos quartos da casa, na manhã desta terça-feira (10). Eles desconfiaram que poderia ter acontecido alguma coisa e arrombaram as portas, já que Marcos não foi trabalhar, e o carro e a moto dele não estavam na garagem. Além dos veículos, alguns eletrônicos também não estavam na residência.
No final da tarde, após uma denúncia, as polícias Civil e Militar chegaram a quatro suspeitos: Carlos Charlis, 19 anos, Gabriel Ribeiro, 18, Fabrício Silva (padrasto de Carlos Charlis), 27, e Lucas Ferreira (24). Os dois primeiros foram apontados pela polícia como executores do crime. Os outros dois, segundo a polícia, compraram os objetos roubados. Os quatro foram encaminhados para o presídio de São Mateus.
O delegado responsável pelo caso, Rafael Amaral, disse que os suspeitos confessaram o crime e disseram o que aconteceu. Um dos acusados de executar a vítima, Carlos Charlis, conhecia o professor e combinou o roubo com o outro suspeito, o Gabriel. Na casa de Marcos, eles começaram a brigar. O professor foi assassinado com golpes de martelo e facadas.
Com informações de Kaio Henrique

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cadela é resgatado após três dias preso em buraco na zona rural de Venda Nova
Vídeo mostra resgate de cadela após três dias presa em mata de Venda Nova
Imagem de destaque
Por que o bilionário magnata do K-pop por trás do BTS pode ser preso?
Jogadores do Botafogo
Botafogo leva outro transfer ban na Fifa; diretor financeiro deixa SAF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados