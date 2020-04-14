Coronavírus no ES: número de casos confirmados em Colatina sobe para 9

A Prefeitura de Colatina, no Noroeste de Espírito Santo, confirmou, nesta terça-feira (14), mais um caso do novo coronavírus no município. Agora, são nove pacientes da cidade cujos testes deram positivos para a Covid-19, segundo dados do Executivo. De acordo com a Secretaria de Saúde da cidade, o novo infectado apresenta ligações com outros pacientes contaminados. No último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o município ainda aparecia com seis casos.
A secretária municipal da Saúde, Kamila Sales Roldi, informou que o paciente é do sexo masculino, de 31 anos. Ele apresenta sintomas leves e permanece em isolamento hospitalar se recuperando da doença. O paciente infectado tem vínculo com outros pacientes que testaram positivo para a Covid-19 em Colatina.
Ainda de acordo com a secretária, nenhum infectado na cidade está internado. Dos 9 confirmados, são 4 curados clinicamente e 5 em isolamento domiciliar.
A prefeitura informou também que 27 pessoas tiveram o material coletado e estão esperando resultado de exames no Laboratório Central do Estado (Lacen-ES), em Vitória.