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Dados da prefeitura

Coronavírus no ES: número de casos confirmados em Colatina sobe para 9

De acordo com a Secretaria de Saúde da cidade, o novo infectado apresenta ligações com outros pacientes contaminados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2020 às 16:01

Publicado em 14 de Abril de 2020 às 16:01

Data: 29/01/2020 - ES - Colatina - Prefeito de Colatina tranquila moradores após Rio Doce começar a baixar
Nenhum infectado na cidade está internado, diz secretária da Saúde Crédito: TV Gazeta Noroeste/Reprodução
A Prefeitura de Colatina, no Noroeste de Espírito Santo, confirmou, nesta terça-feira (14), mais um caso do novo coronavírus no município. Agora, são nove pacientes da cidade cujos testes deram positivos para a Covid-19, segundo dados do Executivo. De acordo com a Secretaria de Saúde da cidade, o novo infectado apresenta ligações com outros pacientes contaminados. No último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa),  o município ainda aparecia com seis casos. 
A secretária municipal da Saúde, Kamila Sales Roldi, informou que o paciente é do sexo masculino, de 31 anos. Ele apresenta sintomas leves e permanece em isolamento hospitalar se recuperando da doença. O paciente infectado tem vínculo com outros pacientes que testaram positivo para a Covid-19 em Colatina.
> CORONAVÍRUS NO ES | A cobertura completa
Ainda de acordo com a secretária, nenhum infectado na cidade está internado. Dos 9 confirmados, são 4 curados clinicamente e 5 em isolamento domiciliar.
A prefeitura informou também que 27 pessoas tiveram o material coletado e estão esperando resultado de exames no Laboratório Central do Estado (Lacen-ES), em Vitória. 

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