Conselho Tutelar e PM interditam festa por servir bebida para menores

Festa foi interditada por servir bebida alcoólica para adolescentes Crédito: Divulgação/Conselho Tutelar

Uma festa organizada por um grupo de alunos do 3º ano do Ensino Médio de uma escola de

, Região Noroeste do Estado, foi interditada após uma denúncia anônima de que no local havia menores de idade e consumo de álcool. O objetivo do evento era arrecadar dinheiro para a festa de formatura da turma.

A denúncia foi realizada por uma mãe que proibiu a filha adolescente de ir ao local.

Quando conselheiros tutelares chegaram à casa de shows, no bairro Colúmbia, na tarde de sexta-feira (13), para verificar a denúncia, encontraram cerca de 210 menores sem autorização dos pais para estarem na festa. A maioria deles tinha entre 15 e 17 anos. Foi pedido o apoio da Polícia Militar, e a festa foi interditada por medida protetiva.

Dois jovens, um de 19 anos e outro de 20 anos, disseram que eram os organizadores da festa e assinaram um contrato com o dono da casa de shows. Ele informaram que havia 400 pessoas no local, com o nome na lista.

Festa foi interditada por servir bebida alcoólica para adolescentes Crédito: Divulgação/Conselho Tutelar

Os jovens afirmaram que foi cobrado o valor de R$30 pelo ingresso e que pulseiras vermelhas identificavam quem era maior de idade, para que os garçons pudessem servir bebida alcoólica.

O conselheiro tutelar Eumarque Pereira Cândido afirmou que maiores de 18 anos pegavam bebidas e entregavam aos adolescentes.

Constatamos que muitos adolescentes estavam bebendo, porque alguns maiores de 18 anos pegavam as bebidas com os garçons e entregavam a eles. Além disso, vimos dois grupos de pessoas que faziam o uso de maconha. Os pais dos adolescentes serão chamados para assinarem um termo de responsabilidade para terem ciência do que os filhos estavam fazendo, disse.

No local onde estavam cerca de 210 menores sem autorização dos pais Crédito: Divulgação/Conselho Tutelar

Ninguém foi detido, mas o Conselho Tutelar informou que irá fazer um relatório detalhado para encaminhar ao Ministério Público tomar as providências necessárias com relação ao caso.

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