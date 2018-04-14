Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fim de festa

Conselho Tutelar e PM interditam festa por servir bebida para menores

No local estavam cerca de 210 adolescentes sem autorização dos pais

Publicado em 14 de Abril de 2018 às 18:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2018 às 18:57
Festa foi interditada por servir bebida alcoólica para adolescentes Crédito: Divulgação/Conselho Tutelar
Uma festa organizada por um grupo de alunos do 3º ano do Ensino Médio de uma escola de
Colatina
, Região Noroeste do Estado, foi interditada após uma denúncia anônima de que no local havia menores de idade e consumo de álcool. O objetivo do evento era arrecadar dinheiro para a festa de formatura da turma.
A denúncia foi realizada por uma mãe que proibiu a filha adolescente de ir ao local.
Quando conselheiros tutelares chegaram à casa de shows, no bairro Colúmbia, na tarde de sexta-feira (13), para verificar a denúncia, encontraram cerca de 210 menores sem autorização dos pais para estarem na festa. A maioria deles tinha entre 15 e 17 anos. Foi pedido o apoio da Polícia Militar, e a festa foi interditada por medida protetiva.
Dois jovens, um de 19 anos e outro de 20 anos, disseram que eram os organizadores da festa e assinaram um contrato com o dono da casa de shows. Ele informaram que havia 400 pessoas no local, com o nome na lista.
Festa foi interditada por servir bebida alcoólica para adolescentes Crédito: Divulgação/Conselho Tutelar
Os jovens afirmaram que foi cobrado o valor de R$30 pelo ingresso e que pulseiras vermelhas identificavam quem era maior de idade, para que os garçons pudessem servir bebida alcoólica.
O conselheiro tutelar Eumarque Pereira Cândido afirmou que maiores de 18 anos pegavam bebidas e entregavam aos adolescentes.
Constatamos que muitos adolescentes estavam bebendo, porque alguns maiores de 18 anos pegavam as bebidas com os garçons e entregavam a eles. Além disso, vimos dois grupos de pessoas que faziam o uso de maconha. Os pais dos adolescentes serão chamados para assinarem um termo de responsabilidade para terem ciência do que os filhos estavam fazendo, disse.
No local onde estavam cerca de 210 menores sem autorização dos pais Crédito: Divulgação/Conselho Tutelar
Ninguém foi detido, mas o Conselho Tutelar informou que irá fazer um relatório detalhado para encaminhar ao Ministério Público tomar as providências necessárias com relação ao caso.
A ESCOLA
A instituição onde os alunos estudam informou, por meio de nota, que não promove, incentiva ou motiva esse tipo de evento.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vports
Nova conexão ferroviária no Porto de Vitória vai ajudar a escoar ferro-gusa no ES
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Imagem de destaque
Líder de quadrilha de roubo de cargas que agia no ES é preso no RJ

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados