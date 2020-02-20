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Transporte público

Conselho tarifário aprova reajuste na passagem de ônibus em Colatina

O reajuste, que nos ônibus convencionais da cidade será de R$ 0,20,  seguirá para apreciação do prefeito Sérgio Meneguelli que vai decidir se sanciona ou não o aumento

Publicado em 20 de Fevereiro de 2020 às 20:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2020 às 20:40
Antes de ser aplicado, o reajuste ainda será apreciado pelo prefeito Sérgio Meneguelli Crédito: TV Gazeta Noroeste/Reprodução
O Conselho Tarifário de Colatina, na Região Noroeste do Espírito Santo, aprovou, em reunião nesta quarta-feira (19), um reajuste nos valores das passagens do transporte público do município. A medida seguirá para apreciação do prefeito Sérgio Meneguelli que vai decidir se sanciona ou não o aumento. Caso entre em vigor, a tarifa dos ônibus convencionais na cidade vai passar de R$ 3,00 para R$ 3,20.
No início de fevereiro, o Conselho já havia proposto um reajuste de vinte centavos no valor da passagem. Na ocasião, ao analisar o projeto, o prefeito Sérgio Meneguelli rejeitou a proposta.
Após a nova reunião, a proposta aprovada será encaminhará mais uma vez para análise do prefeito. Após a aprovação, a empresa deverá dar publicidade sobre o reajuste no período de 10 dias e, só depois disso, poderá aplicar o aumento nas passagens.

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NOVOS VALORES

Segundo a proposta, nos ônibus convencionais, o valor da passagem passará de R$ 3,00 para R$ 3,20. Já para os veículos executivos, a tarifa passa de R$ 4,20 para R$ 4,50. No entanto, os novos valores só passam a valer após sanção da Prefeitura de Colatina.
*Com informações de Natália Tessarollo, da TV Gazeta Noroeste

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