Conselho tarifário aprova reajuste na passagem de ônibus em Colatina

Antes de ser aplicado, o reajuste ainda será apreciado pelo prefeito Sérgio Meneguelli Crédito: TV Gazeta Noroeste/Reprodução

O Conselho Tarifário de Colatina , na Região Noroeste do Espírito Santo, aprovou, em reunião nesta quarta-feira (19), um reajuste nos valores das passagens do transporte público do município. A medida seguirá para apreciação do prefeito Sérgio Meneguelli que vai decidir se sanciona ou não o aumento. Caso entre em vigor, a tarifa dos ônibus convencionais na cidade vai passar de R$ 3,00 para R$ 3,20.

No início de fevereiro, o Conselho já havia proposto um reajuste de vinte centavos no valor da passagem. Na ocasião, ao analisar o projeto, o prefeito Sérgio Meneguelli rejeitou a proposta.

Após a nova reunião, a proposta aprovada será encaminhará mais uma vez para análise do prefeito. Após a aprovação, a empresa deverá dar publicidade sobre o reajuste no período de 10 dias e, só depois disso, poderá aplicar o aumento nas passagens.

NOVOS VALORES

Segundo a proposta, nos ônibus convencionais, o valor da passagem passará de R$ 3,00 para R$ 3,20. Já para os veículos executivos, a tarifa passa de R$ 4,20 para R$ 4,50. No entanto, os novos valores só passam a valer após sanção da Prefeitura de Colatina.