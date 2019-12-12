Começa segunda etapa das obras de retirada da barragem no Rio Pequeno

As obras de retirada da barragem no Rio Pequeno, em Linhares, começaram em outubro deste ano Crédito: Divulgação

As obras começaram em outubro deste ano e foram divididas em duas etapas. Na primeira, ocorreu a instalação da base da ensecadeira na parte jusante (abaixo) do atual barramento com a aprovação da Aecom, empresa que atua como perito judicial.

A ensecadeira é uma estrutura provisória que impede o contato das águas do Rio Doce com a lagoa Juparanã. Caso o nível do rio aumente, a ensecadeira será elevada. Atualmente, o nível da lagoa Juparanã está em 7,47 metros.

A retirada do barramento acontece após uma decisão proferida pela 12ª Vara Federal de Belo Horizonte (MG), que determinou a remoção em duas etapas, após análises realizadas por empresas especializadas apontarem riscos estruturais. Esse cenário poderia causar o rompimento do barramento e colocar em risco a integridade dos moradores no entorno.

FAMÍLIAS IMPACTADAS

Os moradores que possuem casas na Avenida Beira Rio, no Centro de Linhares, estão sendo diretamente impactados com as decisões e as obras no barramento do Rio Pequeno. A avenida fica bem próxima do rio e, por isso, os moradores já tiveram, inclusive, que deixar o local. Atualmente algumas famílias decidiram voltar para as residências, mas as demais ainda estão em moradias provisórias.

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