Comandante dos bombeiros: 'Não acredito até agora que isso aconteceu'

Tenente-coronel Benício Soares Crédito: A Gazeta

O responsável por coordenar o Batalhão do Corpo de Bombeiros em Linhares, tenente-coronel Benício Ferrari, conversou com a reportagem e explicou em detalhes como foram obtidas as provas técnicas contra o pastor George.

Quando chegaram á cena do crime, deu para perceber algo estranho?

Fomos atender um incêndio que tinham duas crianças e a princípio era algo acidental. Não dava para ter ideia de crime.

O que vocês viram ao chegarem no local?

A gente encontrou o local praticamente destruído. Já não havia mais cama, uma boa parte da escrivaninha e as chamas estavam apenas no armário. O reboco das paredes e do teto havia caído, a porta do quarto não existia, a esquadria de alumínio da janela estava desintegrada. Foi até difícil achar os corpos nos escombros.

E quando começou a desconfiança em relação ao George?

O que primeiro chamou atenção foi a versão que ele apresentou. Quando veio nos esclarecer como era a mobília, a versão apresentada já não era compatível com o normal de um incêndio.

E o que ele explicou?

Disse que entrou no cômodo e que as crianças gritavam por ele. Se elas gritavam e estavam vivas, porque não fugiram do local que queimou mais? As vítimas normalmente são encontradas fugindo do foco e quando não fogem é porque estavam inconscientes. Mas se estavam desacordadas, como estavam gritando pelo pai? A versão se contradiz.

O que mais mostrou algo de errado?

Essa versão de que começou no ar-condicionado já não se mostrava compatível com a destruição da mobília do lado oposto. Fizemos simulações em computador de um incêndio em condições normais. Após os exames laboratóriais, pudemos constatar o uso de combustível como acelerador.

O senhor já havia passado por algo tão comovente assim?