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Tragédia em Linhares

Comandante dos bombeiros: 'Não acredito até agora que isso aconteceu'

O tenente-coronel Benício Ferrari contou como foram obtidas as provas técnicas contra o pastor George

Publicado em 24 de Maio de 2018 às 02:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2018 às 02:16
Tenente-coronel Benício Soares Crédito: A Gazeta
O responsável por coordenar o Batalhão do Corpo de Bombeiros em Linhares, tenente-coronel Benício Ferrari, conversou com a reportagem e explicou em detalhes como foram obtidas as provas técnicas contra o pastor George.
Quando chegaram á cena do crime, deu para perceber algo estranho?
Fomos atender um incêndio que tinham duas crianças e a princípio era algo acidental. Não dava para ter ideia de crime.
O que vocês viram ao chegarem no local?
A gente encontrou o local praticamente destruído. Já não havia mais cama, uma boa parte da escrivaninha e as chamas estavam apenas no armário. O reboco das paredes e do teto havia caído, a porta do quarto não existia, a esquadria de alumínio da janela estava desintegrada. Foi até difícil achar os corpos nos escombros.
E quando começou a desconfiança em relação ao George?
O que primeiro chamou atenção foi a versão que ele apresentou. Quando veio nos esclarecer como era a mobília, a versão apresentada já não era compatível com o normal de um incêndio.
E o que ele explicou?
Disse que entrou no cômodo e que as crianças gritavam por ele. Se elas gritavam e estavam vivas, porque não fugiram do local que queimou mais? As vítimas normalmente são encontradas fugindo do foco e quando não fogem é porque estavam inconscientes. Mas se estavam desacordadas, como estavam gritando pelo pai? A versão se contradiz.
O que mais mostrou algo de errado?
Essa versão de que começou no ar-condicionado já não se mostrava compatível com a destruição da mobília do lado oposto. Fizemos simulações em computador de um incêndio em condições normais. Após os exames laboratóriais, pudemos constatar o uso de combustível como acelerador.
O senhor já havia passado por algo tão comovente assim?
Tenho 20 anos de Corpo de Bombeiros e não acredito até agora que isso aconteceu. Atendi um caso parecido na Ilha do Frade em 2003 e encontramos as vítimas no local do foco. Assim como esse, nos causou estranheza, porque normalmente a vítima está fugindo do foco. No caso de lá, estava nítido, porque as vítimas estavam amarradas e nos chocou de pronto. Nesse caso não, foi impactando com o que foi aparecendo.

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