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Região Noroeste

Com chuvas, racionamento de água é suspenso em Marilândia

Lagoas que abastecem o município atingem nível aceitável, mas prefeitura pede cautela aos moradores para uso da água
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2019 às 15:39

Publicado em 22 de Novembro de 2019 às 15:39

Cidade de Marilândia, no Noroeste do ES Crédito: Divulgação
A chuva que atinge o Espírito Santo há mais de uma semana ocasionou muitos prejuízos em diversas regiões, mas, para outras, a água trouxe alívio. É o caso de Marilândia, na Região Noroeste, que estava passando por racionamento desde o dia 12 novembro.
Tem chovido de forma moderada no município, mesmo assim, foi o suficiente para encher os reservatórios utilizados pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), para captação, tratamento e distribuição aos moradores.

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Nesta quinta-feira (21), em reunião realizada entre o prefeito, Geder Camata, e a direção do SAAE de Marilândia ficou definida a suspensão do racionamento de água por tempo indeterminado.
De acordo com o SAAE, as chuvas da última semana elevaram o nível da lagoa em São Pedro, conhecida como lagoa do SAAE, que abastece a cidade, em 70% de sua capacidade e com vazão de entrada, em aproximadamente 1.250 m³/hora. Em 24 horas, o volume foi de 30.000 m³, consumo para quase um mês, de acordo com a autarquia.
A lagoa de Alto Liberdade, também utilizada pelo SAAE, atingiu 50% da capacidade total. Se as chuvas persistirem, é possível que deva atingir 80% do seu volume total.
O órgão alertou que, mesmo com a suspensão temporária, é preciso que toda população de Marilândia tenha cautela no uso da água e que evite desperdícios.

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