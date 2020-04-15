Colatina registra 10 casos de coronavírus em menos de duas semanas

Hospital Sílvio Avidos é referência para tratamento de pacientes com coronavírus no Noroeste do Estado Crédito: Brunela Alves / A Gazeta

O prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli (PRB), reconheceu que os casos estão crescendo rapidamente no município. Ele reforçou o pedido para que os colatinenses mantenham os procedimentos de isolamento social, seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Eu vejo aumentar o número de casos positivos em nossa cidade, isso me preocupa muito. Principalmente pela incompreensão de algumas pessoas em respeitar os pedidos para se manter em casa. Essa é a maneira mais eficaz de se conter o vírus, esse avanço do vírus em Colatina. Isolamento social não é uma questão de política, é de saúde, afirmou o prefeito.

ESPECIALISTA AVALIA AUMENTO DE CASOS EM COLATINA

A médica infectologista Marina Da Rós Malacarne, que atua em hospitais de Colatina, avalia que o avanço da doença no município está dentro do esperado. A especialista alerta que nesse momento de crescimento nos casos, as pessoas precisam reforçar os procedimentos de isolamento social, para tentar conter o avanço da Covid-19.

O coronavírus têm uma transmissão muito rápida. Assim como em outros lugares, esse aumento na transmissibilidade aqui no município era esperado. Nesse momento que a população precisa aumentar o afastamento social, para conter o avanço e permitir que as unidades de saúde consigam suportar o número de doentes. Me preocupa o fato de, possivelmente, as pessoas estarem diminuindo o isolamento social no município, afirmou a médica.

A especialista avalia ainda que é difícil prever o comportamento do coronavírus na cidade nos próximos meses, mas acredita que os serviços de saúde da região têm se preparado bem para o aumento de casos da doença.

Colatina conta com um hospital de referência, que está passando por ampliações, e também com outras unidades com profissionais que foram preparados nesse tipo de caso. Mesmo assim, precisamos manter as medidas de afastamento social. Se os casos crescerem muito essa estrutura pode não suportar, destacou a especialista.

10 PACIENTES EM 13 DIAS INFECTADOS PELA COVID-19 EM COLATINA

NENHUM PACIENTE INTERNADO

A Secretaria de Saúde de Colatina afirma que nenhum infectado pela Covid-19 está internado na cidade. Dos 10 confirmados, são 4 estão curados e 6 estão em isolamento domiciliar.

De acordo com o último boletim epidemiológico, divulgado pela Prefeitura de Colatina no final da tarde desta quarta-feira (15), a cidade ainda conta com 15 pacientes aguardando resultados de exames, que serão realizados no Laboratório Central do Estado (Lacen-ES), em Vitória.

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PROFISSIONAIS DA SAÚDE COM CORONAVÍRUS EM COLATINA

De acordo com o chefe do executivo municipal, eles são dois médicos e uma técnica em enfermagem que atuam na cidade. Segundo Meneguelli, os profissionais atuam em mais de uma unidade de saúde. A prefeitura não consegue confirmar a origem da contaminação, nem se os profissionais foram infectados durante o trabalho.

HOSPITAL GANHA ESTRUTURA PARA PACIENTES COM CORONAVÍRUS

Hospital Silvio Avidos ganha estrutura provisória para atender paciente com Covid-19 Crédito: Divulgação