Colatina confirma criança com H1N1; caso preocupa mães

Hospital Silvio Avidos, em Colatina Crédito: Brunela Alves

A confirmação de uma criança com H1N1 no Hospital Silvio Avidos, em Colatina, na Região Noroeste do Estado, preocupa mães que têm filhos internados na unidade de saúde.

Segundo uma dessas mulheres, que prefere não se identificar, a confirmação de H1N1 veio da própria diretoria do hospital e de médicos, que fizeram o comunicado. A Prefeitura de Colatina também confirmou o caso de uma menina e a suspeita de uma outra criança com H1N1 no hospital.

A dona de casa conta que no dia 24 de abril uma criança chegou ao local passando muito mal. "Ela estava quase morta. O médico suspeitou que era H1N1. Fizeram o exame na menina, ela melhorou e veio para o quarto para tomar os remédios. Em vez de isolarem ela, colocaram na pediatria", diz.

De acordo com a mãe, nos dias seguintes, mais crianças foram para o mesmo quarto. "A gente viu na televisão que tinha suspeita de H1N1 aqui no hospital. A mãe da bebê até falou: 'Será que a minha bebê está no meio? Porque o médico acha que ela tá com suspeita de H1N1'. Mas a gente (as outras mães) nem se tocou".

Nesta quarta-feira (02), segundo a mãe, a criança em questão recebeu alta na parte da manhã e, na parte da tarde, o resultado do exame chegou. "O hospital não soube conversar com a gente. Já chegaram fazendo aquele escândalo. Veio a diretora, uma infectologista, a pediatra e a enfermeira conversar. Eles não souberam explicar pra gente. Já chegaram alarmando todo mundo. Chegaram falando que a menina tava com H1N1. Não conversaram com a gente com delicadeza. Havia quatro mães no quarto com os filhos".

Crianças estão isoladas com suspeita de H1N1 no Hospital Sílvio Avidos, em Colatina Crédito: Internauta

OUTROS CASOS

A mulher afirma que tem três crianças com suspeita de H1N1 em um quarto separado no hospital. Uma delas, um bebê de 1 mês, que, anteriormente, estava no mesmo quarto da criança com caso confirmado, de acordo com a mãe.

Outra queixa da dona de casa é que apenas uma mãe com filho no mesmo quarto em que estava a menina tomou um comprimido para prevenir a doença, sendo que, segundo ela foi informada pelo hospital, seriam necessários 12 comprimidos do medicamento para cada uma das mães.

MEDICAÇÃO

O infectologista e professor da Ufes Crispim Cerutti Junior explica que o uso de medicamentos para quem teve contato com pessoas com H1N1 é uma alternativa. "Se o quadro da gripe era um quadro grave, uma atitude para evitar a evolução em pessoas vulneráveis é tratar profilaticamente (prevenção). A medicação é a mesma que usa para tratamento terapêutico (para quem já está com a doença), que é o oseltamivir".

SINTOMAS

De acordo com o médico, a definição de caso suspeito de gripe é febre com dor de garganta ou febre com tosse. "A maior parte desses casos é de evolução tranquila. Mas se a febre é muito intensa, a pessoa está sentindo muito prostrada e muito mal-estar convém procurar assistência médica. E se tem alguém com sintoma respiratório em casa, evitar de tocar, de se aproximar muito, como beijar, manter um pouco de distância até a pessoa melhorar os sinais e sintomas", recomenda o professor.

SECRETARIA DA SAÚDE

Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) responde que a direção do Hospital Estadual Silvio Avidos informa que adotou as medidas previstas no Protocolo de Tratamento de Influenza. A paciente recebeu todo tratamento e recebeu alta hospitalar. As ações de bloqueio são realizadas pelo município e seguem o recomendado no Protocolo.

De acordo com a Sesa, todas as notificações recebidas são investigadas para identificar o agente causador.

NÚMEROS

Em 2018, foram registrados 18 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por influenza no Estado do Espírito Santo, sendo 12 casos por influenza A (H3N2), quatro casos por influenza A (H1N1) e dois casos por influenza B. Destes, um caso evoluiu para óbito por Influenza B. Os dados são da Sesa, divulgados nesta quinta-feira (03).

PREFEITURA DE COLATINA

Demandada sobre os casos no hospital, a Prefeitura de Colatina informou, por meio de nota, que segundo fontes médicas houve um caso confirmado. "Todos os procedimentos foram feitos enquanto ela (a criança) estava internada e já está de alta. Os procedimentos de prevenção foram feitos".

"No momento, segundo a fonte médica, tem uma criança internada com suspeita. A Profilaxia está sendo feita, que é a prevenção e o tratamento como se fosse o H1N1 já que o resultado é demorado, então os procedimentos adotados são o de tratar como se fosse, evitando maiores riscos. O caso da criança que está de alta foi comunicado à vigilância na época", diz a nota.

Em relação à conduta a respeito do alojamento dos pacientes no hospital, a Prefeitura afirma: "Não podemos falar a respeito pois trata-se de um hospital estadual e não municipal. Agora a respeito da mãe da criança que tem resultado de exame confirmado, estamos esperando a liberação do medicamento que virá da regional Colatina. Assim que estivermos munidos do medicamento, estaremos fazendo a parte que cabe a vigilância fazer", concluiu.