Clima de comoção marca enterro dos irmãos Kauã e Joaquim em Linhares

Em clima de comoção e muita tristeza, familiares e amigos se despediram dos irmãos Kauã, de 6 anos, e Joaquim, de 3 anos, na manhã desta quinta-feira (10). As crianças, que morreram carbonizadas dentro da casa onde moravam, foram enterradas no Cemitério São José, em Linhares. A cerimônia foi acompanhada do começo ao fim por duas viaturas da Polícia Militar. Moradores da região também participaram da despedida dos meninos.

O carro da funerária com os corpos dos irmãos chegou ao cemitério por volta das 8h30. Visivelmente emocionado, o pai de Kauã, o comerciante Rainy Butkovsky, chegou ao local junto com o corpo do filho e precisou ser amparado por familiares.

VÍDEO | MÃE DEIXA O CEMITÉRIO

Os corpos dos irmãos foram sepultados às 9h25, acompanhados por uma grande quantidade de pessoas que se sensibilizaram com a tragédia.

"Eu vim prestar solidariedade sobre as crianças, porque a gente é avó, é mãe e fica totalmente passada de como isso tudo veio acontecer. É um trauma terrível para o povo linharense. O mais a gente entrega para Deus", afirmou a dona de casa Leia Clarindo Moreira, que foi ao cemitério prestar solidariedade.

VÍDEO | CORPOS SÃO LEVADOS PARA O ENTERRO

Membros da Igreja Batista Vida e Paz e moradores da região também participaram do sepultamento. Algumas pessoas levaram balões brancos. As escolas onde os meninos estudavam mandaram coroas de flores. Fotos também foram colocadas no túmulo de Kauã e Joaquim.

Participaram desta cobertura: Bárbara Oliveira, Brunela Alves, Eduardo Dias, Samira Ferreira, Laila Magesk, Rizia Alvarenga e Michelli Angeli.

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