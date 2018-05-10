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Tragédia em Linhares

Clima de comoção marca enterro dos irmãos Kauã e Joaquim em Linhares

Os corpos dos irmãos foram sepultados às 9h25, acompanhados por uma grande quantidade de pessoas que se sensibilizaram com a tragédia

Publicado em 10 de Maio de 2018 às 12:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mai 2018 às 12:49
Em clima de comoção e muita tristeza, familiares e amigos se despediram dos irmãos Kauã, de 6 anos, e Joaquim, de 3 anos, na manhã desta quinta-feira (10). As crianças, que morreram carbonizadas dentro da casa onde moravam, foram enterradas no Cemitério São José, em Linhares. A cerimônia foi acompanhada do começo ao fim por duas viaturas da Polícia Militar. Moradores da região também participaram da despedida dos meninos.
O carro da funerária com os corpos dos irmãos chegou ao cemitério por volta das 8h30. Visivelmente emocionado, o pai de Kauã, o comerciante Rainy Butkovsky, chegou ao local junto com o corpo do filho e precisou ser amparado por familiares.
A mãe dos meninos, a pastora Juliana Salles, chegou ao cemitério pouco antes das 9 horas da manhã, acompanhada da advogada e amparada por familiares. Chorando muito, Juliana disse ao pai: "Tá doendo, pai. É verdade isso? Ai meu Deus do céu".
VÍDEO | MÃE DEIXA O CEMITÉRIO
Os corpos dos irmãos foram sepultados às 9h25, acompanhados por uma grande quantidade de pessoas que se sensibilizaram com a tragédia.
> Tragédia em Linhares | A cobertura completa 
"Eu vim prestar solidariedade sobre as crianças, porque a gente é avó, é mãe e fica totalmente passada de como isso tudo veio acontecer. É um trauma terrível para o povo linharense. O mais a gente entrega para Deus", afirmou a dona de casa Leia Clarindo Moreira, que foi ao cemitério prestar solidariedade.
VÍDEO | CORPOS SÃO LEVADOS PARA O ENTERRO
Membros da Igreja Batista Vida e Paz e moradores da região também participaram do sepultamento. Algumas pessoas levaram balões brancos. As escolas onde os meninos estudavam mandaram coroas de flores. Fotos também foram colocadas no túmulo de Kauã e Joaquim.
Participaram desta cobertura: Bárbara Oliveira, Brunela Alves, Eduardo Dias, Samira Ferreira, Laila Magesk, Rizia Alvarenga e Michelli Angeli. 
Clima de comoção marca enterro dos irmãos Kauã e Joaquim em Linhares
 

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