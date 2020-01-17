Cigano é assassinado a tiros dentro de carro no balneário de Guriri

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de São Mateus Crédito: Luiz Zardini / TV Gazeta Norte

Um cigano identificado como Eujason Silva Ramos, de 51 anos, foi assassinado a tiros no início da noite desta quinta-feira (16), na Rua Espera Feliz, no balneário de Guriri, em São Mateus, na região Norte do Espírito Santo. A vítima chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Dr. Roberto Silvares, no mesmo município, mas não resistiu aos ferimentos. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi ao local assim que recebeu a informação de que um homem teria sido baleado próximo à Igreja Nossa Senhora de Fátima. Outra viatura se deslocou até o hospital para onde a vítima foi levada. No local, segundo os militares, cerca de 20 familiares da vítima se aglomeraram no hospital.

CONFUSÃO NO HOSPITAL

O policiamento na unidade hospitalar precisou ser reforçado. Segundo a PM, familiares da vítima apontaram um homem como sendo o suspeito de envolvimento no crime. Essa pessoa que teria cometido o crime esteve no hospital e foi visto falando ao telefone enquanto aguardavam notícias da vítima. Para os militares, essa atitude fez a família entender que o homem teria ido ao local para confirmar se o cigano baleado havia morrido.

Questionado pelos militares sobre o motivo de estar no hospital, o homem contou que seguia em direção a São Mateus e quase foi atropelado por uma caminhonete em alta velocidade, e em seguida retornou ao local dos disparos para verificar o que havia acontecido. Foi nesse momento, segundo ele, que tomou conhecimento de que a caminhonete estava socorrendo um homem baleado. Ele disse que ao retornar para São Mateus e passar pelo hospital, avistou uma aglomeração de pessoas no pátio e entrou no local para saber o que estava acontecendo. Foi nesse momento que os familiares o apontaram como suspeito de envolvimento no crime.

A Polícia Militar ressaltou na ocorrência que, durante a confusão, o homem foi ameaçado de morte pelos familiares da vítima. Diante do conflito, o homem foi levado para a Delegacia de São Mateus para prestar esclarecimentos.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus, e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada. Até o momento nenhum suspeito foi detido.

A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

O CRIME

A ocorrência registrada pela Polícia Militar diz que dois homens em uma moto se aproximaram do veículo em que estava a vítima e o carona efetuou os disparos. No momento do crime a vítima estava com outras duas pessoas no carro. Elas não foram atingidas.

No hospital, a equipe médica constatou pelo menos quatro perfurações ocasionadas por arma de fogo na região da cabeça, pescoço e ombro. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.