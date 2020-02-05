Cidades do ES disputam prêmio nacional de valorização da educação

O Prêmio pela Valorização da Educação ocorre anualmente e tem os vencedores divulgados em São Paulo Crédito: Divulgação

Quatro municípios capixabas tiveram trabalhos selecionados e estão concorrendo ao Prêmio PVE 2019 - Programa Pela Valorização da Educação. Aracruz, Ibiraçu, Montanha e Conceição da Barra são os representantes capixabas na premiação que ocorrerá nos dias 11 e 12 de fevereiro, durante a realização da Oficina de Pactuação, em São Paulo.

Ao todo 438 trabalhos escolares foram inscritos no período entre 4 de novembro e 10 de dezembro do ano passado. Destes, 20 foram selecionados à final. Os candidatos do Espírito Santo concorrem com participantes do Piauí, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Maranhão, Pernambuco e Mato Grosso do Sul. O Prêmio PVE é um dos mais valorizados da educação no Brasil e promovido pelo Grupo Votorantim. Os trabalhos selecionados são todos voltados para jovens mobilizadores.

Esta é a última etapa do Prêmio PVE 2019. Outros seis projetos serão escolhidos através de uma comissão avaliadora. Os grupos de Jovens Mobilizadores vencedores receberão o apoio de R$ 1.000,00 para continuidade dos projetos. Para votar, é preciso assistir ao vídeo do trabalho selecionado e em seguida confirmar o voto.

CONFIRA OS TRABALHOS E VOTE:

Aracruz

O projeto Banda Marcial Ermentina Leal (BANMEL ) nasceu do desejo em manter a tradição das bandas marciais que existiam nas escolas, bem como oportunizar aos estudantes e jovens o contato com a música, afastando-os das drogas, violência e da prostituição, pois Vila do Riacho é uma região muito vulnerável para tais práticas.

Ibiraçu

"Histórias bem lidas, jamais serão esquecidas!" foi parte do projeto "Leitura, câmera, ação!", desenvolvido a partir de uma ação realizada pelo grupo de Mobilizadores Sociais de Ibiraçu. Inspirados na leitura de livros de literatura essa atividade teve a participação de Jovens Mobilizadores, alunos dos 8ºanos da EEEFM Nossa Senhora da Saúde.

Conceição da Barra

A partir das respostas dos alunos do 9º ano da rede municipal a respeito da relação entre a família e a escola , o grupo de jovens de Conceição da Barra elaboraram cinco atitudes para a integração entre família e escola.

Montanha