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Ciclista morre atropelado por ônibus em Sooretama

Valdecir chegou a ser resgatado com vida e levado para o Pronto Atendimento da cidade

Publicado em 12 de Maio de 2018 às 19:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mai 2018 às 19:09
Valdecir Rodrigues da Silva Júnior chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos Crédito: Reprodução | Norte Notícia
Um ciclista de 22 anos morreu após ser atropelado por um ônibus em Sooretama, região Norte do Estado.
O coletivo passava pela Rua Inuíba, no Centro da Cidade, na noite de sexta-feira (11), quando, por volta de 18h30, atropelou o ciclista Valdecir Rodrigues da Silva Júnior.
Valdecir foi socorrido com vida e levado para o Pronto Atendimento (PA) de Sooretama, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
> Veja mais matérias de Acidentes
O motorista do ônibus e o cobrador foram encaminhados para a Delegacia de Linhares para esclarecimentos dos fatos.
Por meio de nota, a empresa Joana D'arc informou que lamenta o ocorrido, e que está tomando todas as providências cabíveis e prestando toda a assistência necessária à família da vítima.

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