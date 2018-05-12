Ciclista morre atropelado por ônibus em Sooretama

Um ciclista de 22 anos morreu após ser atropelado por um ônibus em Sooretama, região Norte do Estado.
O coletivo passava pela Rua Inuíba, no Centro da Cidade, na noite de sexta-feira (11), quando, por volta de 18h30, atropelou o ciclista Valdecir Rodrigues da Silva Júnior.
Valdecir foi socorrido com vida e levado para o Pronto Atendimento (PA) de Sooretama, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
O motorista do ônibus e o cobrador foram encaminhados para a Delegacia de Linhares para esclarecimentos dos fatos.
Por meio de nota, a empresa Joana D'arc informou que lamenta o ocorrido, e que está tomando todas as providências cabíveis e prestando toda a assistência necessária à família da vítima.