Ciclista morre atropelado por ônibus em Sooretama

Valdecir Rodrigues da Silva Júnior chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos Crédito: Reprodução | Norte Notícia

Um ciclista de 22 anos morreu após ser atropelado por um ônibus em Sooretama , região Norte do Estado.

O coletivo passava pela Rua Inuíba, no Centro da Cidade, na noite de sexta-feira (11), quando, por volta de 18h30, atropelou o ciclista Valdecir Rodrigues da Silva Júnior.

Valdecir foi socorrido com vida e levado para o Pronto Atendimento (PA) de Sooretama, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O motorista do ônibus e o cobrador foram encaminhados para a Delegacia de Linhares para esclarecimentos dos fatos.