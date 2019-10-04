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Transtornos na cidade

Chuva intensa alaga ruas de São Mateus

Vias do Centro da cidade e do balneário de Guriri estão tomadas pela água

Publicado em 04 de Outubro de 2019 às 10:00

Loreta Fagionato

Loreta Fagionato

Publicado em 

04 out 2019 às 10:00
Uma chuva bastante intensa alagou diversas ruas de São Mateus, Região Norte do Estado, na manhã desta sexta-feira (04). Chove forte desde a madrugada, o que causou transtornos para quem mora e circula pelo município.
Segundo a Defesa Civil Municipal, ruas do Centro e também do balneário de Guriri estão tomadas pela água. Duas famílias precisaram ser retiradas de suas casas e levadas a um abrigo.
Avenida Governador Eurico Vieira de Rezende, em Guriri, está alagada Crédito: Internauta
Na Avenida Jones dos Santos Neves, no Centro, a água transborda de um bueiro no meio da rua em frente ao prédio do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Em Guriri, a Avenida Governador Eurico Vieira de Rezende, a principal do balneário, está alagada.

NOTA DA PREFEITURA 

Em nota, a Prefeitura de São Mateus disse que a Defesa Civil Municipal emitiu um alerta por conta das fortes chuvas, que devem continuar até domingo (06), e até as 11h30 desta sexta-feira havia encaminhado duas famílias para um abrigo.
“Suas residências ficam perto de encostas no Bairro Planalto (Seac) e houve ocorrências de deslizamentos”, detalha a nota.
A Defesa Civil também interditou um trecho da Avenida Jones dos Santos Neves, onde foi aberto um buraco causado pelas chuvas. Segundo a Secretaria Municipal de Obras, os reparos serão feitos assim que as chuvas cessarem.
A coordenadora da Defesa Civil, Verônica Otto Drumond de Andrade, afirmou que as famílias que residem perto de encostas devem se precaver, ficando na casa de parentes ou amigos, e acionar socorro pelos telefones 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).
“Fizemos o alerta de chuvas fortes com vendaval. A orientação é que a população evite áreas de alagamentos e encostas”, disse Verônica.

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