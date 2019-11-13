Chuva deixa comércio, posto de saúde e creche alagados no Norte do ES

Diversos pontos do município de Linhares ficaram alagados durante as chuvas desta quarta-feira (13) Crédito: TV Gazeta Norte / Reprodução

A chuva forte que atingiu várias cidades do Espírito Santo causou estragos também na região Norte do Estado, nesta quarta-feira (13). Em Linhares , casas, escolas, postos de saúde, comércio e várias ruas de diversos bairros ficaram alagadas. Um problema que, além de incomodar, também preocupa os moradores.

O meu comércio já está no mesmo lugar há 44 anos, então já tem 44 anos que a gente assiste esse episódio se repetir a cada chuva. A gente não pode nem reclamar que choveu, mas infelizmente isso já poderia ter sido resolvido, comentou o empresário Mauro Rossoni, que possui uma distribuidora de gás no Centro de Linhares.

Já no bairro Aviso, ruas ficaram completamente cobertas pela água. Uma moradora que tentava chegar no posto de saúde do bairro reclamou que não conseguiu fazer o trajeto. Eu tentei mais cedo e não consegui passar. Está um caos. Como que a gente passa nessa rua desse jeito?, questionou. Outros pontos de alagamentos foram registrados nos bairros Santa Cruz e Três Barras.

Diversos pontos do município de Linhares ficaram alagados durante as chuvas desta quarta-feira (13) Crédito: TV Gazeta Norte / Reprodução

Segundo a prefeitura de Linhares, equipes foram enviadas aos locais onde ocorreram pontos de alagamentos na cidade para avaliarem a situação. A prefeitura também fez um alerta sobre a importância do descarte de lixo no local e nos dias correto para evitar o entupimento das redes pluviais.

Quem esperava atendimento em um posto de saúde também ficou surpreso com a situação. Grande quantidade de água da chuva caiu pelas luminárias do local e alagou o espaço.

A Secretaria de Saúde de Linhares disse que o local onde ocorreu o fato é usado como auditório. O atendimento foi mantido para não gerar prejuízos para os pacientes. Segundo a nota, os pacientes foram informados e concordaram em permanecer no local. Uma equipe técnica foi até a unidade para fazer os reparos necessários.

SOORETAMA

Em um Ceim, localizado na cidade de Sooretama, a sala de aula apresentou infiltração e no piso bastante água Crédito: Internauta

Em Sooretama , também na região Norte, vários pais de alunos reclamaram das condições de uma sala do Centro Educacional Infantil (Ceim) Pastor Antônio Feliz, que fica no bairro Dalvo Loureiro. Após as chuvas desta quarta-feira (13), goteiras deixaram o piso molhado e a infiltração tomou conta do espaço.

Por nota, a prefeitura da cidade informou que a equipe de obras já fez o levantamento de todos os problemas existentes no Ceim e um processo de reforma já está em andamento.