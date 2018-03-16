Cheia da Lagoa Juparanã chega a Linhares e deixa desalojados

A água chegou até a entrada de casa em Linhares Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte

O nível da Lagoa Juparanã não para de subir e a cheia, que afetou inicialmente os moradores da comunidade de Patrimônio da Lagoa , em Sooretama, Norte do Espírito Santo, onde duas famílias estão desalojadas, já atinge Linhares. No município, também são duas famílias desalojadas e outras três monitoradas pela Defesa Civil. De acordo com moradores, o motivo da inundação é a barragem da Samarco construída no Rio Pequeno, em Linhares, para evitar que os rejeitos de minério da barragem que se rompeu em Minas Gerais atingissem o Rio Doce. A obra acaba impedindo o escoamento da água da lagoa.

"Nós tivemos a informação na última terça-feira que o Rio São José estava subindo a média de 2 centímetros por dia. Talvez tenha até aumentado um pouco agora devido às chuvas da cabeceira e parece que o volume de água do Rio São José aumentou bastante a vazão. E, se aumentou, com certeza nós podemos estar um pouco a mais desses 2 centímetros por dia", informou o coordenador da Defesa Civil de Linhares, Antônio Carlos dos Santos.

A dona de casa Elizângela da Silva abandonou a casa onde mora, em Linhares, por causa da cheia da Lagoa Juparanã Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte

As famílias atingidas residem numa região próxima ao bairro Colina. No último sábado (10), a água invadiu a varanda da casa da faxineira Joelma Viana e, na manhã desta sexta (16), ela já se preparava para deixar o imóvel. "A gente já está se preparando para poder sair. Assim a gente não pode ficar", afirmou.

Já a dona de casa Elizângela da Silva abandonou a casa onde mora. "Já saí de dentro da minha casa para pagar aluguel sem condições nenhuma. Marido desempregado, só com a renda de uma pessoa deficiente, que é minha irmã. A gente já foi atrás dos órgãos públicos e até agora ninguém deu resposta nenhuma para nós", reclamou.

A Defesa Civil disse que as pessoas atingidas vão para o aluguel social, mas o município vai responsabilizar a Samarco pelo pagamento. "O município, em momento algum, vai se eximir de suas responsabilidades, que é retirar essas famílias, aluguel social ou levar para casa de parentes, disponibilizar veículos para estar levando, mas a responsabilidade de arcar com esses custos é toda da Renova", disse Antônio Carlos.

PECUÁRIA

A água invadiu fazendas do município e o gado precisou ser retirado Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte

Parecida com a enchente que afetou o Espírito Santo em 2013. É dessa forma que trabalhadores rurais de Linhares veem a cheia da Lagoa Juparanã. A água invadiu fazendas do município e o gado precisou ser retirado. A inundação também trouxe prejuízos para produtores.

O gerente agropecuário João Paulo Mariz tinha acabado de fazer investimentos na área. "Plantio de capim, toda a parte de maquinário, correção de solo, e eu perdi tudo". Ele tem 280 animais e precisou arrumar áreas emprestadas para abrigar o gado.

O pecuarista Joaquim Calmon Neto também precisou retirar os 300 animais da fazenda às pressas. Tudo ficou coberto pela água. "Em cima, a gente tem uma pastagem boa. Eu remanejei o gado para lá, mas até quando essa pastagem vai aguentar? E quando eu precisar trazer o gado para cá? Como eu vou trazer com um alagamento desse?".

Para recuperar a área atingida, os produtores rurais terão que ter paciência. De acordo com o técnico em pecuária Domiciano Ferreira Assis, assim que a água baixar, ainda será preciso pelo menos um ano para o capim começar a crescer de novo. "Vai levar uma faixa de 18 meses. Sem contar o custo para formar um hectare de capim, que gira hoje na ordem de R$ 1,4 mil".

BARRAGEM IMPEDE ESCOAMENTO DA ÁGUA

De acordo com moradores atingidos pela cheia da Lagoa Juparanã, o motivo da inundação é a barragem da Samarco construída no Rio Pequeno, em Linhares, para evitar que os rejeitos de minério da barragem que se rompeu em Minas Gerais atingissem o Rio Doce. A obra acaba impedindo o escoamento da água da lagoa.

Em novembro do ano passado, a Justiça determinou a construção de comportas para controlar a saída de água em períodos de enchente. No entanto, numa audiência na quarta-feira (14), a Fundação Renova, responsável pelos prejuízos causados pela Samarco, apresentou outro projeto: a abertura de um canal no local da barragem. Para fazer o serviço, a Fundação pediu 25 dias de prazo.

"A principal preocupação é: temos que dar uma vazão. Todas as equipes presentes, não é uma decisão do juiz, é uma decisão técnica dos órgãos ambientais, decidiram que é preciso fazer uma obra que vai durar cerca de 25 dias para que tenha uma vazão aproximada do que sai do Rio Pequeno para o Rio Doce perto do que chega também na Lagoa Juparanã para que essa água possa começar a ser escoada e possa então descer o seu nível, diminuindo essa enchente", explicou o juiz Thiago Albani.

Mesmo com a conclusão do serviço, os moradores e produtores rurais atingidos precisarão esperar mais. Segundo o secretário de Meio Ambiente de Linhares, Lucas Scaramussa, "a perspectiva é que, após a abertura, leve ainda de 40 a 45 dias para ela tomar o leito normal, para o rio tomar o seu leito regular, o que é muito tempo e causa transtornos e prejuízos para o município de Linhares e de Sooretama".

A Fundação Renova chegou a instalar equipamentos para bombear a água represada. Scaramussa disse que não resolvem o problema. "O que foi instalado aqui foi um maquinário que transporta do Rio Pequeno, da Lagoa Juparanã para o Rio Doce 600 litros de água por segundo, porém a Lagoa Juparanã está recebendo 10 mil litros de água por segundo. Já chegou a receber 80 mil litros de água por segundo, ou seja, a gente teria que ter hoje 20 vezes essa estrutura para sair toda essa água que está recebendo a Juparanã", explicou.

FUNDAÇÃO RENOVA

A Fundação Renova esclareceu que as obras para escoamento da água excedente da Lagoa Juparanã já tiveram início. Desde a quinta-feira (15), está transportando todo material que será utilizado na obra para um local mais próximo ao barramento, já que a água cobriu a via de acesso, impedindo o trânsito de máquinas pesadas.

Essas máquinas que serão utilizadas na obra, segundo a Renova, já estão à disposição para dar sequência aos trabalhos, "executando a ensecadeira, que é uma espécie de tapume estanque provisório, usado para manter em seco construção abaixo do nível da água, depois que esta é esgotada de seu interior. Adequação de acesso e área no seu entorno estão em andamento".