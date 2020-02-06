Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Homicídio qualificado

Casal suspeito de matar idoso carbonizado em Baixo Guandu é preso

Segundo a Polícia Civil, a detida era ex-companheira da vítima; os suspeitos podem responder por homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

Publicado em 06 de Fevereiro de 2020 às 20:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2020 às 20:22
Delegacia de Polícia de Baixo Guandu Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste
A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (5), em Colatina, no Noroeste do Estado, um homem de 37 anos e uma mulher de 53 anos. O casal é suspeito de matar o aposentado Jorge Pires, de 74 anos. O corpo do idoso foi encontrado em chamas no dia 23 de outubro às margens da rodovia ES 446, na altura do bairro Sapucaia, em Baixo Guandu, na mesma região. De acordo com o responsável pelas investigações, delegado Hedson Félix, a detida era ex-companheira da vítima.
"O relacionamento entre os dois era muito conturbado. Uma das principais motivações do crime foram brigas começadas após a separação do casal, que discutia a divisão dos bens materiais"
Hedson Félix - Delegado da Polícia Civil 
O delegado informou que pediu a prisão preventiva dos dois suspeitos e que os detidos responderão pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O aposentado morava no bairro Maria das Graças, em Colatina. Na época o crime gerou bastante repercussão na região.
Segundo o delegado, o processo de investigação foi muito cuidadoso e conseguiu, por meio de várias provas, chegar aos suspeitos, mas o fator decisivo para a prisão foi uma denúncia anônima. Além disso, imagens de videomonitoramento de um local próximo ao local onde o corpo foi encontrado também ajudaram a chegar nos suspeitos.

Veja Também

Polícia encontra corpo em chamas em rodovia do Noroeste do ES

O delegado informou ainda que a equipe de investigação estava monitorando os suspeitos. Após a prisão, os policiais civis seguiram até a residência dos suspeitos, que também fica no bairro Maria das Graças, em Colatina. No local também foram apreendidos dois aparelhos celulares.
O titular da Delegacia de Baixo Guandu, delegado Everton Mauro Fernandes, continuará apurando o caso e informou que os celulares apreendidos pertenciam aos detidos e podem conter informações que contribuam com o trabalho policial, disse.
Jorge Pires, de 74 anos foi morto  em Baixo Guandu Crédito: Reprodução Redes sociais
A Polícia Civil informou que o homem foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina. Já a mulher foi conduzida para o Centro Prisional Feminino de Colatina (CPFC).
Apesar das prisões, o delegado informou que a identidade dos suspeitos não vai ser divulgada pois as investigações ainda não foram finalizadas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"
Imagem de destaque
Chuva de granizo chama a atenção de moradores de Sooretama neste domingo (19)
Real Noroeste x Tombense, pela Série D do Brasileirão 2026
Real Noroeste empata com Tombense e segue na lanterna do Grupo 12, da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados