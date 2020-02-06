Casal suspeito de matar idoso carbonizado em Baixo Guandu é preso

A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (5), em Colatina, no Noroeste do Estado, um homem de 37 anos e uma mulher de 53 anos. O casal é suspeito de matar o aposentado Jorge Pires, de 74 anos. O corpo do idoso foi encontrado em chamas no dia 23 de outubro às margens da rodovia ES 446, na altura do bairro Sapucaia, em Baixo Guandu, na mesma região. De acordo com o responsável pelas investigações, delegado Hedson Félix, a detida era ex-companheira da vítima.
"O relacionamento entre os dois era muito conturbado. Uma das principais motivações do crime foram brigas começadas após a separação do casal, que discutia a divisão dos bens materiais"
O delegado informou que pediu a prisão preventiva dos dois suspeitos e que os detidos responderão pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O aposentado morava no bairro Maria das Graças, em Colatina. Na época o crime gerou bastante repercussão na região.
Segundo o delegado, o processo de investigação foi muito cuidadoso e conseguiu, por meio de várias provas, chegar aos suspeitos, mas o fator decisivo para a prisão foi uma denúncia anônima. Além disso, imagens de videomonitoramento de um local próximo ao local onde o corpo foi encontrado também ajudaram a chegar nos suspeitos.
O delegado informou ainda que a equipe de investigação estava monitorando os suspeitos. Após a prisão, os policiais civis seguiram até a residência dos suspeitos, que também fica no bairro Maria das Graças, em Colatina. No local também foram apreendidos dois aparelhos celulares.
O titular da Delegacia de Baixo Guandu, delegado Everton Mauro Fernandes, continuará apurando o caso e informou que os celulares apreendidos pertenciam aos detidos e podem conter informações que contribuam com o trabalho policial, disse.
A Polícia Civil informou que o homem foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina. Já a mulher foi conduzida para o Centro Prisional Feminino de Colatina (CPFC).
Apesar das prisões, o delegado informou que a identidade dos suspeitos não vai ser divulgada pois as investigações ainda não foram finalizadas.