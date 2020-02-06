Casal suspeito de matar idoso carbonizado em Baixo Guandu é preso

Delegacia de Polícia de Baixo Guandu Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste

"O relacionamento entre os dois era muito conturbado. Uma das principais motivações do crime foram brigas começadas após a separação do casal, que discutia a divisão dos bens materiais" Hedson Félix - Delegado da Polícia Civil

O delegado informou que pediu a prisão preventiva dos dois suspeitos e que os detidos responderão pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O aposentado morava no bairro Maria das Graças, em Colatina. Na época o crime gerou bastante repercussão na região.

Segundo o delegado, o processo de investigação foi muito cuidadoso e conseguiu, por meio de várias provas, chegar aos suspeitos, mas o fator decisivo para a prisão foi uma denúncia anônima. Além disso, imagens de videomonitoramento de um local próximo ao local onde o corpo foi encontrado também ajudaram a chegar nos suspeitos.

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O delegado informou ainda que a equipe de investigação estava monitorando os suspeitos. Após a prisão, os policiais civis seguiram até a residência dos suspeitos, que também fica no bairro Maria das Graças, em Colatina. No local também foram apreendidos dois aparelhos celulares.

O titular da Delegacia de Baixo Guandu, delegado Everton Mauro Fernandes, continuará apurando o caso e informou que os celulares apreendidos pertenciam aos detidos e podem conter informações que contribuam com o trabalho policial, disse.

Jorge Pires, de 74 anos foi morto em Baixo Guandu Crédito: Reprodução Redes sociais

A Polícia Civil informou que o homem foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina. Já a mulher foi conduzida para o Centro Prisional Feminino de Colatina (CPFC).