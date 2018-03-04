Casal fica ferido após carro atingir cavalos em rodovia de Aracruz

Com o impacto, o carro saiu da pista e foi parar em uma ribanceira Crédito: Internauta | Gazeta Online

Um casal ficou ferido após o carro em que estava atingir dois cavalos soltos na pista da Rodovia ES 257, em Aracruz, na região Norte do Estado. Após o acidente, os animais morreram.

De acordo com os policiais do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), o acidente aconteceu na madrugada deste domingo (04), no quilômetro 23 da rodovia. No veículo, um Fiat Palio, estava um rapaz, 20 anos, e a namorada dele, de 23 anos.

Com o impacto da colisão, o veículo saiu da pista e foi parar em uma ribanceira. Os militares encontraram um rastro de frenagem de aproximadamente 20 metros na pista. Os animais morreram no local.

Os animais atropelados morreram no local Crédito: Internauta

SOCORRO

O casal foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital São Camilo. De acordo com familiares, os jovens são moradores do bairro Vila Nova. O rapaz segue internado no Hospital São Camilo. Familiares informaram que o estado de saúde dele é estável, apesar de estar com o rosto inchado e apresentar confusão mental. Já a jovem, segundo os familiares do namorado dela, foi transferida para Vitória.



