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Incêndio

Carro pega fogo no centro de São Mateus

Populares utilizaram uma mangueira e a água do hidrante para apagar o fogo

Publicado em 15 de Dezembro de 2018 às 20:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 dez 2018 às 20:14
Carro pega fogo no Centro de São Mateus Crédito: Reprodução
Um carro pegou fogo no meio da rua em São Mateus, no Norte do Estado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio no veículo começou na Avenida Jones dos Santos Neves, no Centro, na manhã deste sábado (15).
No vídeo, é possível ver que foi utilizada uma mangueira e a água do hidrante, localizado próximo ao Mercado Municipal. Quando os militares chegaram ao local, o fogo no carro já havia sido controlado por populares e ninguém ficou ferido.
Os bombeiros informaram que o incêndio teria sido causado por um problema elétrico na parte da bateria do veículo. Os militares desligaram a bateria do carro para evitar que um novo incêndio começasse no local. O dono do veículo ficou responsável pela retirada do carro.
Veja o vídeo:

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