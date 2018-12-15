Carro pega fogo no centro de São Mateus

Um carro pegou fogo no meio da rua em, no Norte do Estado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio no veículo começou na Avenida Jones dos Santos Neves, no Centro, na manhã deste sábado (15).

No vídeo, é possível ver que foi utilizada uma mangueira e a água do hidrante, localizado próximo ao Mercado Municipal. Quando os militares chegaram ao local, o fogo no carro já havia sido controlado por populares e ninguém ficou ferido.

Os bombeiros informaram que o incêndio teria sido causado por um problema elétrico na parte da bateria do veículo. Os militares desligaram a bateria do carro para evitar que um novo incêndio começasse no local. O dono do veículo ficou responsável pela retirada do carro.