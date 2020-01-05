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Noroeste do ES

Carro é engolido por cratera em Nova Venécia

O motorista estava sozinho no veículo quando o acidente aconteceu e sofreu ferimentos leves
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jan 2020 às 18:38

Publicado em 05 de Janeiro de 2020 às 18:38

A chuva que atinge diversas regiões do Espírito Santo está provocando  estragos e vários prejuízos. Neste sábado (4), em Nova Venécia, Noroeste do Estado, ela  abriu uma cratera e engoliu um veículo que passava no local.
Carro cai em cratera em Nova  Venécia Crédito: Divulgação
O Corpo de Bombeiros do município informou que o motorista estava sozinho no veículo quando o acidente aconteceu, ele teve ferimentos leves. Já a Defesa Civil de Nova Venécia informou que o carro foi retirado do local e as obras para recuperação da rua já começaram.

Outros Estragos

Além do carro engolido pela cratera, as chuvas causaram outros estragos na cidade. De acordo com a Defesa Civil, uma casa sofreu danos no telhado e outras duas residências ficaram completamente destelhadas.
O município registrou o maior número de desalojados no Estado, nove pessoas ficaram fora de suas casas. A Defesa Civil informou ainda que as famílias foram abrigadas na casa de parentes e que estão recebendo auxílio da Secretaria Municipal de Assistência Social.

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