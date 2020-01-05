Carro é engolido por cratera em Nova Venécia

A chuva que atinge diversas regiões do Espírito Santo está provocando estragos e vários prejuízos. Neste sábado (4), em Nova Venécia, Noroeste do Estado, ela abriu uma cratera e engoliu um veículo que passava no local.

Carro cai em cratera em Nova Venécia Crédito: Divulgação

O Corpo de Bombeiros do município informou que o motorista estava sozinho no veículo quando o acidente aconteceu, ele teve ferimentos leves. Já a Defesa Civil de Nova Venécia informou que o carro foi retirado do local e as obras para recuperação da rua já começaram.

Outros Estragos

Além do carro engolido pela cratera, as chuvas causaram outros estragos na cidade. De acordo com a Defesa Civil, uma casa sofreu danos no telhado e outras duas residências ficaram completamente destelhadas.