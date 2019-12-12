Carro desgovernado bate em muro e motorista morre, em Nova Venécia

José Arimatéia, de 59 anos, colidiu contra o muro do 2ª Batalhão da Polícia Militar, em Nova Venécia

De acordo com o Corpo de Bombeiros, José perdeu o controle da direção numa ladeira e acabou colidindo contra o muro do 2ª Batalhão da Polícia Militar. Uma das suspeitas é de que o motorista tenha passado mal enquanto dirigia.

José foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital São Marcos, em Nova Venécia, mas não resistiu e morreu. O acidente causou grande comoção na cidade, já que José era bastante conhecido na região. O corpo dele foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML).