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Acidente

Carro desgovernado bate em muro e motorista morre, em Nova Venécia

Motorista perdeu o controle da direção numa ladeira; uma das suspeitas é de que o motorista tenha passado mal enquanto dirigia. Ele era militar da Aeronáutica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2019 às 19:12

Publicado em 12 de Dezembro de 2019 às 19:12

José Arimatéia, de 59 anos, colidiu contra o muro do 2ª Batalhão da Polícia Militar, em Nova Venécia Crédito: Internauta
O militar da Aeronáutica José de Arimatéia Coswosk, de 59 anos, morreu em um acidente de carro, na manhã desta quinta-feira (12), em Nova Venécia, no Noroeste do Estado.  Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, José perdeu o controle da direção numa ladeira e acabou colidindo contra o muro do 2ª Batalhão da Polícia Militar. Uma das suspeitas é de que o motorista tenha passado mal enquanto dirigia.
José foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital São Marcos, em Nova Venécia, mas não resistiu e morreu. O acidente causou grande comoção na cidade, já que José era bastante conhecido na região. O corpo dele foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML).

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