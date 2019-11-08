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Em São Mateus

Carro capota, um morre e dois ficam feridos na BR 101 Norte

Os três eram ocupantes do carro e eram servidores da Prefeitura de Conceição da Barra, que havia locado o veículo. Uma colisão traseira em outro carro provocou o capotamento. O motorista morreu no local e os feridos foram encaminhados a um hospital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2019 às 11:40

Publicado em 08 de Novembro de 2019 às 11:40

Acidente matou uma pessoa na BR 101 Crédito: Internauta
Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas em um acidente na Rodovia BR 101, em São Mateus, Região Norte do Estado, na madrugada desta sexta-feira (8). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um carro locado pela Prefeitura de Conceição da Barra, também no Norte, capotou após uma colisão traseira. O acidente aconteceu no quilômetro 76, por volta de 4h40.
O Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco 101, concessionária que administra a rodovia, confirmou que a colisão envolveu dois veículos. Para atendimento, foram acionados recursos da empresa, como ambulância, viatura de inspeção e guincho, além da PRF, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Serviço Médico Legal (SML).

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O motorista do veículo morreu no local e outras duas pessoas que estavam no carro foram atendidas e encaminhadas ao Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus.
Ainda de acordo com a Eco 101, o outro veículo envolvido no acidente não estava no local. O tráfego na rodovia seguiu por desvio em ambos sentidos até as 7h35 desta sexta-feira, horário em que as pistas foram liberadas.

SERVIDORES

Em nota, a Prefeitura de Conceição da Barra informou que o veículo envolvido no acidente era um Renault Logan locado para atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde.  O carro saiu do município por volta das 4 horas desta sexta-feira, com destino a Vitória. 
Além do motorista Edward Abreu do Nascimento Neto, que morreu no acidente, outras duas servidoras estavam no carro. Elas tiveram ferimentos leves e foram conduzidas ao hospital. Uma delas já teve alta.
"O motorista foi aprovado no último concurso público da prefeitura e estava em estágio probatório. Por enquanto ainda não temos informações oficiais sobre as condições do acidente, pois a PRF ainda não expediu boletim", finaliza a nota.

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