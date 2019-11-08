Carro capota, um morre e dois ficam feridos na BR 101 Norte

Acidente matou uma pessoa na BR 101 Crédito: Internauta

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas em um acidente na Rodovia BR 101, em São Mateus , Região Norte do Estado, na madrugada desta sexta-feira (8). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um carro locado pela Prefeitura de Conceição da Barra, também no Norte, capotou após uma colisão traseira. O acidente aconteceu no quilômetro 76, por volta de 4h40.

O Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco 101, concessionária que administra a rodovia, confirmou que a colisão envolveu dois veículos. Para atendimento, foram acionados recursos da empresa, como ambulância, viatura de inspeção e guincho, além da PRF, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Serviço Médico Legal (SML).

O motorista do veículo morreu no local e outras duas pessoas que estavam no carro foram atendidas e encaminhadas ao Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus.

Ainda de acordo com a Eco 101, o outro veículo envolvido no acidente não estava no local. O tráfego na rodovia seguiu por desvio em ambos sentidos até as 7h35 desta sexta-feira, horário em que as pistas foram liberadas.

SERVIDORES

Em nota, a Prefeitura de Conceição da Barra informou que o veículo envolvido no acidente era um Renault Logan locado para atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde. O carro saiu do município por volta das 4 horas desta sexta-feira, com destino a Vitória.

Além do motorista Edward Abreu do Nascimento Neto, que morreu no acidente, outras duas servidoras estavam no carro. Elas tiveram ferimentos leves e foram conduzidas ao hospital. Uma delas já teve alta.