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Carreta quebra e congestiona rodovia usada como desvio da BR 259

Até as 18 horas, o trânsito permanecia em meia pista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2018 às 18:06

Publicado em 21 de Fevereiro de 2018 às 18:06

O congestionamento na ES-446 chegou a mais de três quilômetros Crédito: Internauta
Uma carreta quebrou na rodovia ES 446, que liga Colatina a Itaguaçu, e causou um congestionamento de mais de três quilômetros na manhã desta quarta-feira (21).
A rodovia está sendo utilizada como o principal desvio da BR 259, após o rolamento de pedras que interdita a rodovia.
De acordo com a Polícia Militar, outra carreta, que vinha no sentido contrário, não conseguiu passar pelo trecho que é de estrada de chão e o trânsito ficou completamente interditado no local.
Com a chegada da viatura, por volta de 14h30, a carreta que estava parada no sentido contrário foi retirada para o acostamento.
Até as 18 horas, o trânsito permanecia em meia pista.
 
 

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