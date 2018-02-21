Carreta quebra e congestiona rodovia usada como desvio da BR 259

O congestionamento na ES-446 chegou a mais de três quilômetros Crédito: Internauta

Uma carreta quebrou na rodovia ES 446, que liga Colatina a Itaguaçu, e causou um congestionamento de mais de três quilômetros na manhã desta quarta-feira (21).

A rodovia está sendo utilizada como o principal desvio da BR 259, após o rolamento de pedras que interdita a rodovia.

De acordo com a Polícia Militar, outra carreta, que vinha no sentido contrário, não conseguiu passar pelo trecho que é de estrada de chão e o trânsito ficou completamente interditado no local.

Com a chegada da viatura, por volta de 14h30, a carreta que estava parada no sentido contrário foi retirada para o acostamento.

Até as 18 horas, o trânsito permanecia em meia pista.



