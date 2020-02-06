Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Norte do ES

Carreta carregada de cerveja tomba na BR 101, em Sooretama

Apesar do susto, o motorista não sofreu ferimentos. Com o impacto do acidente, pelo menos metade da carga de cerveja foi perdida

Publicado em 06 de Fevereiro de 2020 às 10:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2020 às 10:12
A carreta seguia para Linhares, onde as cervejas seriam entregues em estabelecimentos comerciais da cidade Crédito: Ariele Rui/TV Gazeta Norte
Uma carreta carregada de cerveja tombou na madrugada desta quinta-feira (6), na BR 101, em Sooretama, na Região Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu no quilômetro 120, quando o veículo seguia para Linhares.
De acordo com a Eco101, concessionária que administra a rodovia, equipes foram ao local para auxiliar na ocorrência. Apesar do susto, o motorista do veículo não sofreu ferimentos.
Segundo o condutor, ele seguia de São Mateus com destino a Linhares, mas em uma reta, para não bater de frente com uma outra carreta que fazia uma ultrapassagem, ele saiu da pista e o veículo acabou tombando.

Veja Também

Acidente grave deixa duas pessoas feridas na BR 101 em Sooretama

Bicho-preguiça recebe ajuda para atravessar BR 101 em Sooretama

Com o impacto do acidente, pelo menos metade da carga de cerveja foi perdida. O produto seria entregue em Linhares, onde abasteceria bares e outros estabelecimentos comerciais na cidade. Durante a manhã desta quinta-feira (6), a empresa responsável pela carga esteve no local para realizar o transbordo.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que, durante o atendimento, apenas o acostamento no sentido norte precisou ser interditado. O trânsito segue normalizado na rodovia.
Com informações de Ariele Rui, da TV Gazeta Norte

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Durante a ação, serão disponibilizados atendimentos jurídicos, emissão de documentos, orientações sociais, serviços de saúde e assistência social
Mutirão em Vitória oferece serviços para população em situação de rua
Imagem de destaque
Salões autorais ganham força no mercado de serviços de beleza
Imagem de destaque
4 receitas com mandioca para um almoço saudável e prático

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados