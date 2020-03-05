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Colatina

Carreta carregada com pedra de granito tomba na BR 259

O ajudante do motorista, que estava no veículo, sofreu um ferimento na cabeça e precisou ser levado para um hospital da região
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2020 às 10:26

Publicado em 05 de Março de 2020 às 10:26

O acidente aconteceu na madrugada desta quinta-feira (5), na BR 259, em Colatina Crédito: Internauta
Carreta carregada com pedra de granito tomba na BR 259
Uma carreta carregada com uma pedra de granito tombou na BR 259, em Colatina, Região Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta quinta-feira (5). O trânsito no local está parcialmente interditado.
No momento do acidente, duas pessoas estavam no veículo, o motorista que não sofreu ferimentos e o ajudante dele que precisou ser socorrido e levado para um hospital da região, mas já recebeu alta.

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A carreta saiu de São Domingos do Norte e seguia para Vitória Crédito: Internauta
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e esteve no local. A carreta saiu de São Domingos do Norte e seguia para Vitória quando o acidente aconteceu.
*Com informações de Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste

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