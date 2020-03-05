Carreta carregada com pedra de granito tomba na BR 259
Uma carreta carregada com uma pedra de granito tombou na BR 259, em Colatina, Região Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta quinta-feira (5). O trânsito no local está parcialmente interditado.
No momento do acidente, duas pessoas estavam no veículo, o motorista que não sofreu ferimentos e o ajudante dele que precisou ser socorrido e levado para um hospital da região, mas já recebeu alta.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e esteve no local. A carreta saiu de São Domingos do Norte e seguia para Vitória quando o acidente aconteceu.
*Com informações de Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste