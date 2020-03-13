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Carreta carregada com madeira tomba em rodovia no ES

O acidente aconteceu próximo ao Trevo da Cristalina. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista não ficou ferido

Publicado em 13 de Março de 2020 às 10:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2020 às 10:36
Carreta carregada com madeira tomba em rodovia de Nova Venécia Crédito: Édson Gomes da Conceição
Uma carreta carregada de madeira tombou, na manhã desta sexta-feira (13), na ES 137, no trecho entre Nova Venécia São Gabriel da Palha, Noroeste do Espírito Santo.
O acidente aconteceu próximo ao Trevo da Cristalina. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista não ficou ferido, e os militares  foram acionados para fazer a limpeza da pista. As causas do acidente não foram informadas. 
Carreta carregada com madeira tomba em rodovia de Nova Venécia Crédito: Édson Gomes da Conceição
O fluxo de veículos não ficou interrompido, porque o tombamento foi em direção ao acostamento da via. O trânsito flui normalmente no local.

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