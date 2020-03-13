Carreta carregada com madeira tomba em rodovia no ES

Uma carreta carregada de madeira tombou, na manhã desta sexta-feira (13), na ES 137, no trecho entre Nova Venécia e São Gabriel da Palha, Noroeste do Espírito Santo.
O acidente aconteceu próximo ao Trevo da Cristalina. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista não ficou ferido, e os militares foram acionados para fazer a limpeza da pista. As causas do acidente não foram informadas.
O fluxo de veículos não ficou interrompido, porque o tombamento foi em direção ao acostamento da via. O trânsito flui normalmente no local.