Carona morre e outras 4 pessoas ficam feridas após carro atingir poste

O Corpo de Bombeiros socorreu às vítimas Crédito: Internauta | Gazeta Online

Um pessoa morreu e quatro ficaram feridas após um carro bater em um poste em Linhares, na região Norte do Estado.

De acordo com a Polícia Militar, o condutor do veículo, um Fiat Prêmio, com placa de Linhares, passava pela rodovia ES 245, na localidade de Jataipeba, quando perdeu o controle do carro em uma curva e bateu no poste. O acidente aconteceu no início da noite de sábado (03).

Além do condutor, segundo a PM, outras quatro pessoas estavam no veículo, sendo o carona ao lado do motorista, uma mulher e duas crianças no banco de trás. Todos eram moradores do bairro Aviso.

As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros. Maciel Felício, de 55 anos, que estava no banco do carona, não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital.