Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Linhares

Carona morre e outras 4 pessoas ficam feridas após carro atingir poste

O motorista perdeu o controle do carro em uma curva e bateu no poste

Publicado em 04 de Março de 2018 às 18:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mar 2018 às 18:18
O Corpo de Bombeiros socorreu às vítimas Crédito: Internauta | Gazeta Online
Um pessoa morreu e quatro ficaram feridas após um carro bater em um poste em Linhares, na região Norte do Estado. 
De acordo com a Polícia Militar, o condutor do veículo, um Fiat Prêmio, com placa de Linhares, passava pela rodovia ES 245, na localidade de Jataipeba, quando perdeu o controle do carro em uma curva e bateu no poste. O acidente aconteceu no início da noite de sábado (03).
Além do condutor, segundo a PM, outras quatro pessoas estavam no veículo, sendo o carona ao lado do motorista, uma mulher e duas crianças no banco de trás. Todos eram moradores do bairro Aviso.
As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros. Maciel Felício, de 55 anos, que estava no banco do carona, não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital.
O motorista, a mulher e duas crianças foram levados com ferimentos graves para o Hospital Geral de Linhares. Não há informações sobre a identificação das vítimas e o estado de saúde delas. O teste do bafômetro não pode ser realizado pela polícia, por conta do estado de saúde do condutor. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 18/04/2026
Editais e Avisos - 18/04/2026
Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados