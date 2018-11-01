Capixaba vai receber R$ 2 mil após encontrar corpo estranho em cerveja

Cerveja com corpo estranho gerou indenização de R$ 2 mil a capixaba Crédito: Divulgação | Site Famintas

Na hora de abrir a cerveja , um capixaba encontrou um "corpo estranho" - no processo não há informação sobre o tipo de material achado - dentro da garrafa de bebida. O episódio aconteceu em Linhares , no Norte do Espírito Santo, e rendeu ao consumidor uma indenização de R$ 2 mil por danos morais.

O juiz entendeu que as duas empresas envolvidas no caso - uma cervejaria e uma distribuidora de bebidas -, colocaram o capixaba em situação vexatória. O consumidor passou vergonha ao abrir a garrafa na frente dos clientes e se deparar com a irregularidade.

Durante o processo ficou comprovado que o consumidor comprou o litro de cerveja com o estabelecimento comercial, e quando abriu o recipiente para consumo encontrou um objeto desconhecido dentro da bebida.