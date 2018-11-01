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Indenização

Capixaba vai receber R$ 2 mil após encontrar corpo estranho em cerveja

O consumidor passou vergonha ao abrir a garrafa na frente dos clientes e se deparar com a irregularidade. Caso aconteceu em Linhares

Publicado em 01 de Novembro de 2018 às 13:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2018 às 13:23
Cerveja com corpo estranho gerou indenização de R$ 2 mil a capixaba Crédito: Divulgação | Site Famintas
Na hora de abrir a cerveja, um capixaba encontrou um "corpo estranho" - no processo não há informação sobre o tipo de material achado - dentro da garrafa de bebida. O episódio aconteceu em Linhares, no Norte do Espírito Santo, e rendeu ao consumidor uma indenização de R$ 2 mil por danos morais.
O juiz entendeu que as duas empresas envolvidas no caso - uma cervejaria e uma distribuidora de bebidas -, colocaram o capixaba em situação vexatória. O consumidor passou vergonha ao abrir a garrafa na frente dos clientes e se deparar com a irregularidade.
Durante o processo ficou comprovado que o consumidor comprou o litro de cerveja com o estabelecimento comercial, e quando abriu o recipiente para consumo encontrou um objeto desconhecido dentro da bebida.
Para o juiz houve prejuízo à imagem do capixaba, por isso as empresas foram condenadas a indenizá-lo em R$2 mil por danos morais pelo aborrecimento causado pela situação.

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