Capixaba vai receber R$ 2 mil após encontrar corpo estranho em cerveja

O juiz entendeu que as duas empresas envolvidas no caso - uma cervejaria e uma distribuidora de bebidas -, colocaram o capixaba em situação vexatória. O consumidor passou vergonha ao abrir a garrafa na frente dos clientes e se deparar com a irregularidade.
Durante o processo ficou comprovado que o consumidor comprou o litro de cerveja com o estabelecimento comercial, e quando abriu o recipiente para consumo encontrou um objeto desconhecido dentro da bebida.
Para o juiz houve prejuízo à imagem do capixaba, por isso as empresas foram condenadas a indenizá-lo em R$2 mil por danos morais pelo aborrecimento causado pela situação.