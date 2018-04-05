Canal para diminuir a cheia da Lagoa Juparanã será aberto nesta sexta-feira (6) Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte

A Prefeitura de Linhares informou que a ponte que liga o município a Rio Bananal vai funcionar em sistema de pare e siga nesta sexta (6), das 9h às 13 horas. O motivo é a abertura do canal na lateral da barragem do Rio Pequeno, que será feita pela Fundação Renova.

A obra tem o objetivo de escoar a água da chuva acumulada na Lagoa Juparanã. A cheia do manancial deixou famílias desalojadas em Linhares e Sooretama, e inundou propriedades rurais. A abertura do canal estava prevista para esta quarta (4), mas foi adiada porque dependia de autorização do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES).

Para garantir a segurança de motoristas, ciclistas e pedestres, a prefeitura disse que agentes de trânsito da Guarda Civil Municipal orientarão os usuários. Durante a execução da obra, não será permitida, em hipótese alguma, nenhum cidadão em cima da ponte.

As famílias que moram às margens do Rio Pequeno, no Centro de Linhares, que terão que deixar suas casas durante a abertura do canal, serão levadas para a Reserva Natural da Vale. O transporte e a alimentação de todas as 150 pessoas serão custeados pela Fundação. A previsão é que elas retornem aos imóveis às 15 horas.

De acordo com o secretário municipal de Defesa Social e Segurança Pública, Coronel Jones Mattos, guardas civis municipais também vão garantir a segurança dos imóveis. A expectativa é a de que a abertura do canal permita a regularização do nível do Rio Pequeno e da Lagoa Juparanã num período de 30 a 45 dias.